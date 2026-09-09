Κυριακή Γρίβα: «Μετά την δολοφονία άλλαξαν πολλά στη διαχείριση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας» λέει η Δημογλίδου

Στους αστυνομικούς που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας της Αγγελικής Γρίβας έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Επισήμανε μάλιστα ότι έχουν γίνει αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας μετά τη δολοφονία της Αγγελικής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

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«Γι’ αυτό υπάρχει και αυτή η απόφαση ώστε να παραπεμφθούν σε δίκη τέσσερις αστυνομικοί. Βέβαια, για τον καθένα θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη τους σε αυτό το περιστατικό», ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Στην περίπτωση της Κυριακής Γρίβα, μια γυναίκα έφτασε σε αστυνομική υπηρεσία και τελικά έφυγε αβοήθητη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. «Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία, όπως αναφέρατε και εσείς, και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, προφανώς και είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα περιστατικά από την Ελληνική Αστυνομία», ήταν τα λόγια της Κωνσταντίας Δημογλίδου.

65 εξειδικευμένα γραφεία για την ενδοοικογενειακή βία

Υποστήριξε ότι οι αλλαγές μπορούν πλέον να διαπιστωθούν από τις γυναίκες που απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς λειτουργούν 65 εξειδικευμένα γραφεία σε όλη τη χώρα, με προσωπικό που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

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«Κάθε γυναίκα που φτάνει σε μια υπηρεσία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να το διαπιστώσει αυτό. Το εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να αντιληφθεί ακόμη και ζητήματα τα οποία το ίδιο το θύμα ενδέχεται να μην είναι σε θέση ή να μη θέλει να αναφέρει στους αστυνομικούς».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας αναφέρθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες μέχρι να αποφασίσουν να απευθυνθούν στην Αστυνομία. Όπως είπε, στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι η κακοποίηση έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία το θύμα βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει όσα συμβαίνουν.

Το Panic Button έχει θεαματικά αποτελέσματα

Μίλησε και για την εφαρμογή Panic Button, η οποία, όπως είπε, έχει καταγράψει «θεαματικά αποτελέσματα». «Υπάρχουν περιστατικά στα οποία επενέβησαν οι αστυνομικοί επειδή το θύμα χρησιμοποίησε την εφαρμογή και ουσιαστικά σώθηκε την τελευταία στιγμή από τα χέρια του κακοποιητή».

Επισήμανε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με τη χρήση περιοριστικών όρων και την προφυλάκιση, αλλά και με δυνατότητες παράτασης της κράτησης, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στο θύμα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Διευκρίνισε εξάλλου ότι η παρέμβαση των αρχών δεν προϋποθέτει πλέον απαραίτητα καταγγελία από το ίδιο το θύμα. «Ακόμη και αν η καταγγελία δεν προέρχεται από το ίδιο το θύμα, αλλά από κάποιο τρίτο πρόσωπο, ακόμη και μία ανώνυμη καταγγελία εξετάζεται, παρόλο που το θύμα μπορεί να μη θέλει να κινήσει τη διαδικασία».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπάγγελτα, γεγονός που επιτρέπει στους αστυνομικούς να διερευνήσουν μια υπόθεση ακόμη και όταν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του θύματος.

Υπογράμμισε με αυτόν τον τρόπο ότι μετά την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα έχουν γίνει αλλαγές τόσο στη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση και την προστασία των θυμάτων.