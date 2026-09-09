Θεσσαλονίκη: Καθαρίστρια σε νοσοκομείο έκλεβε τρόφιμα και προϊόντα επί 15 χρόνια

Από νοσοκομειακά αντικείμενα μέχρι και λεφτά από πορτοφόλι κατηγορείται ότι έκλεψε μία καθαρίστρια στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, με την 41χρονη να κατηγορείται πλέον για υπεξαίρεση υλικού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 41χρονη η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ως υπάλληλος καθαρισμού, τα τελευταία 15 χρόνια, φαίνεται να πήρε παράνομα νοσοκομειακό υλικό όπως σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα.

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Μάλιστα η δράση της δεν σταμάτησε εκεί αφού, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να παίρνει λεφτά και από το πορτοφόλι της προϊσταμένης της. Συνολικά φαίνεται να έκλεψε 1000 ευρώ μέσα σε 6 μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη ιδιοποιούνταν παράνομα, κατά τη διάρκεια της 15ετούς εργασίας της, διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Η δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.