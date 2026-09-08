Κυριακή Γρίβα: Παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί του Τμήματος Αγίων Αναργύρων – Θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση

Την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών και των τεσσάρων κατηγορουμένων αστυνομικών που το βράδυ της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνων.

Οι τέσσερις αστυνομικοί θα καθίσουν στο εδώλιο για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλείψεως, για το γεγονός ότι η άτυχη Κυριακή Γριβα, το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024, απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για προστασία από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της και αυτοί αδράνησαν, με αποτέλεσμα το άτυχο κορίτσι να δολοφονηθεί έξω ακριβώς από το τμήμα με πολλές μαχαιριές, μπροστά μάλιστα στον…θεατή αστυνομικό σκοπό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης, που σε σοκαριστικό ηχητικό ακούγεται να λέει στο άτυχο κορίτσι «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί!».

Στο δικαστικό βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρεται ότι «οι κατηγορούμενοι ενεργώντας από πρόθεση, δια παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης» και ακολούθως ζητείται η παραπομπή σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Αναφορικά με τον εξωτερικό σκοπό, που είχε βάρδια στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, καταδικασμένο ήδη για άλλη ποινική υπόθεση, στο βούλευμα αναφέρεται, ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι, προσέγγισε την καταγγέλλουσα, η οποία βρισκόταν έξω από αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1.5 μέτρου από το φυλάκιο και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την επόπτρια αστυνομικών τμημάτων δυτικής Αττικής, επισημαίνεται ότι δε βοήθησε την άτυχη 28χρονη κοπέλα που έφτασε έντρομη στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια από τον πρώην σύντροφό της, δεν τη βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για το πώς έπρεπε να κατευθύνει την Κυριακή Γρίβα.

Σε σχέση με την αξιωματικό υπηρεσίας, οι δικαστές της καταλογίζουν ότι δεν επικοινώνησε με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπιστεί ο δράστης και δε μερίμνησε για την εύρεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή Γρίβα στο σπίτι της με ασφάλεια. Στο δικαστικό βούλευμα γίνεται αναφορά σε περιπολικό που βρισκόταν διαθέσιμο στο εν λόγω Τμήμα και δεν αξιοποιήθηκε.

Τέλος, για τον εκφωνητή, οι δικαστές του καταλογίζουν ότι δεν αξιολόγησε τη σοβαρότητα του περιστατικού και κατόπιν τούτου δεν φρόντισε να βρει περιπολικό στο πλαίσιο επείγοντος συμβάντος ενδοοικογενειακής βίας, προωθώντας την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας «για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με την κρίση του, ουσιαστικά υιοθέτησε πλήρως την πρόταση της εισαγγελέα, που επίσης είχε ζητήσει την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τις πράξεις και παραλείψεις τους απέναντι στην αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα.

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», κατέληγε τότε η εισαγγελέας.

Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά το τέλος των απολογιών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος δράστης της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής εκτίει ποινή κάθειρξης ισοβίων.