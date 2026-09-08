Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Στον ανακριτή ξανά το ζευγάρι και ο Αφγανός  – Βίντεο από τη μεταγωγή τους

Ενώπιων ανακριτή βρίσκεται σήμερα (08.09.2026) και για ακόμη μία φορά ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη.

Οι 3 συλληφθέντες έφτασαν στην Ευελπίδων λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, για να δώσουν ξανά την εκδοχή τους για τα όσα συνέβησαν στην Κυψέλη, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή το 8 μηνών βρέφος. Συνεχίζουν και υποστηρίζουν πως το μωρό έφυγε από παθολογικά αίτια και αρνούνται την κατηγορία της δολοφονίας.

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Σχετικά με τις προθανάτιες μαχαιριές που βρέθηκαν στη σορό του βρέφους, δεν μπορούν να δώσουν εξήγηση… Υπερασπίζονται τον εαυτό τους λέγοντας πως μπορεί να το τραυμάτισαν στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον πάγο, όταν ήδη το μωρό είχε φύγει από τη ζωή.

Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι κατηγορείται για τη δολοφονία του 8 μηνών παιδιού τους που βρέθηκε νεκρό σε κατάψυξη αλλά και για ναρκωτικά.

Ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού αλλά και πατέρας του παιδιού που κυοφορεί, αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

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Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι για υπόθεση κίνησης των ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί μικροποσότητες και ζυγαριές ακριβείας.

Στο επίκεντρο τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις επί των ευρημάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με αυτά, το βρέφος έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, καθώς και προθανάτιες κακώσεις που αποδεικνύουν ότι χτυπήθηκε βάναυσα όσο βρισκόταν εν ζωή.

Τα 3 παιδιά του ζευγαριού, φέρεται να μην έχουν αποκαλύψει κάποιο νέο στοιχείο στις αρχές. Υποστήριξαν ωστόσο πως γνώριζαν ότι το αδελφάκι τους ήταν νεκρό στην κατάψυξη του σπιτιού τους.

Τα παιδιά ηλικίας 15, 13 και 9 χρόνων (τα δύο πρώτα είναι παιδιά και του 43χρονου) απομακρύνθηκαν από την οικογένεια και πλέον μένουν σε δομή.

Ταυτόχρονα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε στερητικό σύνδρομο καθώς η ναρκομανής μητέρα του είχε αποκαλύψει συμπτώματα που ταιριάζουν με την πάθηση.

Το ζευγάρι φέρεται να του έδινε ναρκωτικά για να ηρεμήσει από τα διαρκή κλάματά του.