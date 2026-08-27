Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μετρό Θεσσαλονίκης: Το είπαμε και το κάναμε, ξεκινά και ο σχεδιασμός για την επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες

«Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές που καθυστέρησαν το έργο και αύξησαν το κόστος του. Κράτησαν το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους», ανέφερε.

«Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε ότι για να μπορέσουμε να πούμε σήμερα «το είπαμε και το κάναμε». Πουθενά αλλού όσο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που οδηγεί τη δράση μας», υπογράμμισε.

«Το Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα στους 13 σταθμούς προστίθενται 5. Μια διαδρομή 15 χλμ. Για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο με την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια. Για πολλά χρόνια το Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο με αποκορύφωμα κάποια εγκαίνια παρωδία. Η πόλη καμαρώνει ένα από τα πιο όμορφα και σύγχρονα Μετρό στην Ευρώπη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

«Πουθενά αλλού όσο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που οδηγεί τη δράση μας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, το πρωί της Πέμπτης (27.8.26). Η νέα γραμμή θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 15:00 το μεσημέρι, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.

«Μπορεί για κάποιους η βασική γραμμή να είναι ένα αυτονόητο κεκτημένο αλλά δεν ήταν εύκολο. Δώσαμε μεγάλες μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά», ανέφερε ο πρωθυπουργός και επισήμανε:

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«Η Μακεδονία είναι στην πρώτη γραμμή των έργων υποδομής στην πατρίδα μας. Ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη αυτά τα οποία οφείλαμε εδώ και δεκαετίες. Και την συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε την τηρούμε στο ακέραιο. Τα καινούρια λεωφορεία, το Flyover, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο δυτικός προαστιακός με 3 γραμμές, η επέκταση του 6ου προβλήτα και η εμβληματική ανάπλαση της ΔΕΘ που και αυτή έχει μπει σε νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά για την καλύτερη καθημερινότητα της πόλης που αλλάζει».

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«Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του Μετρό ξεκινάει με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό στις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Αξίζει και αυτή να έχει τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού», σημείωσε.

«Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Σήμερα όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα που θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα που ολοκληρώνουμε σήμερα. Σε ένα περιβάλλον μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη», επισήμανε.

Τα δρομολόγια

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

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Ο πρωθυπουργός έφτασε στα εγκαίνια με το μετρό Καλαμαριάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στον σταθμό Μεραρχίας και σε λίγα λεπτά έφτασε στον σταθμό της Μίκρας, για την τέλεση των εγκαινίων.

Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Πίσω στο πλήρες ωράριο

Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από σήμερα ως εξής:

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00

Κυριακή: 05:15 – 00:30

Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα». Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24ωρη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο.