ΚΥΣΕΑ – Έκτακτες κρίσεις: Νέος Διοικητής της ΑΣΔΕΝ ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής

Μετά τις έκτακτες κρίσεις στον Στρατό Ξηράς, το ΚΥΣΕΑ όρισε σήμερα (10.09.2025) νέο Διοικητή της Aνώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή. Ο έμπειρος αξιωματικός έχει υπηρετήσει σε καίριες θέσεις του Στρατού Ξηράς, από τον Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου έως το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με μια σταδιοδρομία που χαρακτηρίζεται από συνεχείς προαγωγές και ανάληψη τόσο επιτελικών όσο και διοικητικών καθηκόντων.

Ο ορισμένος από το ΚΥΣΕΑ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, γεννήθηκε το 1966 στους Μυτιληνιούς Σάμου, εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1984 και αποφοίτησε το 1988 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού στον Στρατό Ξηράς, ξεκινώντας έτσι μια πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι και το βαθμό του Ταγματάρχη (1988 – 2006) υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες Πεζικού μεταξύ αυτών και στο 2ο Μ/Κ ΤΠ της ΕΛΔΥΚ, καθώς επίσης και ως Διμοιρίτης στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και Εκπαιδευτής στο Βασικό Τμήμα της Σχολής Πεζικού. Υπηρέτησε σε διάφορες επιτελικές θέσεις, στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου και το 2006 τοποθετήθηκε ως ΜΑ to SMR στο NHTi.

Μετά την προαγωγή του στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (2007) ανέλαβε τη διοίκηση του 298 Μ/Κ ΤΑΓΜΑΤΟΣ της 79 ΑΔΤΕ. Το 2013 προήχθη στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Ακολούθως τοποθετήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια (2015 – 2017) τοποθετήθηκε στην 79 ΑΔΤΕ ως Επιτελάρχης.

Το 2018 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής στην 98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ». Το 2019 ανέλαβε τη διοίκηση της 79 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΜΥΚΑΛΗ» και το 2020 τοποθετήθηκε ως Επιτελάρχης στην Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικών και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2021 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου τοποθετούμενος ως Επιτελάρχης στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ – OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ». Ακολούθως το 2022, του ανατέθηκε η διοίκηση της 95 ΑΔΤΕ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» και το 2023 τοποθετήθηκε ως Επιτελάρχης στην Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

Στις 13 Ιανουαρίου 2024 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Επιτελάρχη του ΓΕΣ. Την 11 Ιανουαρίου 2025, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του αποφοίτησε από όλα τα προβλεπόμενα στρατιωτικά σχολεία του Πεζικού, καθώς επίσης και από τη Σχολή Επιτελών του Στρατού Ξηράς, την Ανώτατη Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Είναι κάτοχος πτυχίου γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας (καλή γνώση). Είναι παντρεμένος με την Δέσποινα Καββαδά και έχει δύο τέκνα, 31 και 28 ετών.

Πηγή: onalert.gr