Κύθηρα: Ιδιοκτήτες κάμπινγκ προσφέρουν «στέγη» σε αναπληρωτές καθηγητές με ένα ευρώ το βράδυ

Το νησί αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στην εύρεση σπιτιού και οι καθηγητές που καταφτάνουν κάθε Σεπτέμβρη πολλές φορές αναγκάζονται να γυρίσουν πίσω
Να δώσουν μία λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των αναπληρωτών καθηγητών προσπαθούν ιδιοκτήτες κάμπινγκ στα Κύθηρα, οι οποίοι προσφέρουν διαμονή με μόνο 1 ευρώ την μέρα σε αυτούς που δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι στο νησί.

Οι ιδιοκτήτες του κάμπινγκ στα Κύθηρα δεν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, αφού μόνο τους μέλημα είναι να βοηθήσουν τους καθηγητές, οι οποίοι θα φτάσουν στο νησί της επόμενες μέρες για την αρχή της σχολικής χρονιάς, να μην μένουν στους δρόμους.

Στο νησί λειτουργούν 4 σχολεία και η εύρεση καταλύματος τον μήνα του Σεπτέμβρη είναι ένα πραγματικά δύσκολο εγχείρημα. Οι ιδιοκτήτες ενημέρωσαν ότι θα παρέχουν στους δασκάλους ότι παρέχει το κάμπινγκ και σε κανονικές συνθήκες σε επισκέπτες την καλοκαιρινή περίοδο και μπορούν να μείνουν εκεί όσο χρειαστεί.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να έχει προκαλέσει την συγκίνηση του κόσμου αλλά και αντιδράσεις για το γεγονός ότι το κράτος και οι δήμοι πρέπει να αναλάβουν να βρουν λύση για το πρόβλημα και όχι οι ιδιώτες, ενώ δεν είναι δυνατόν οι καθηγητές να ζουν σε αυτές τις συνθήκες για όλη την χρονιά.

Οι ιδιοκτήτες του camping, Δημήτρης και Νίκος Καλλίγερος, μίλησε για την πρωτοβουλία αυτή τονίζοντας ότι η λύση που προτείνουν στους ανθρώπους είναι για λίγες μέρες μέχρι να βρουν την μόνιμη κατοικία τους.

