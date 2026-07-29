Λακωνία: Φωτιά στον Αγέρανο Γυθείου – Επιχειρούν εναέρια και επίγεια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 29.07.2026, για φωτιά που ξέσπασε στο Γύθειο Λακωνίας.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγέρανος Γυθείου, στη Λακωνία, και ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Στην μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μανης.

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Την επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνει το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.

Υπενθυμίζεται πως στη Λακωνία σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.