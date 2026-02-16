Συμβαίνει τώρα:
Λαμία: 15 μήνες φυλακή στον 68χρονο που παρενοχλούσε μαθήτριες – «Το έκανα για πλάκα»

Κρίθηκε ένοχος για την πράξη της κατά συρροής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ένας 68χρονος Βούλγαρος για σεξουαλική παρενόχληση δυο ανήλικων μαθητριών στην Λαμία.

Ο 68χρονος υποστήριξε ότι δεν έκανε σεξουαλική παρενόχληση στις δυο ανήλικες μαθήτριες στη Λαμία, απλά τους έκανε…πλάκα και δεν είχε πρόθεση να τις πειράξει.

Όμως δεν έπεισε για την αθωότητά του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας και το Δικαστήριο αποφάσισε να του δείξει το δρόμο για τη φυλακή.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ένοχος για την πράξη της κατά συρροής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και το Δικαστήριο του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών χωρίς αναστολή.

Θυμίζουμε ότι ο 68χρονος είχε συλληφθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02/2026) στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, μετά από καταγγελία των γονιών των κοριτσιών, ότι τα προσέγγισε και τους έκανε άσεμνες προτάσεις.

Είχε προσαχθεί αρχικά στο ΑΤ Καμένων Βούρλων όπου και αναγνωρίσθηκε από τα κορίτσια. 

