Λαμία: Αποκολλήθηκαν σοβάδες από βεράντα και έπεσαν στον δρόμο – Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Άγιο φαίνεται να είχαν κάτοικοι στην Λαμία όταν είδαν να πέφτουν σοβάδες από μπαλκόνι σπιτιού.

Η αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στις 11 το πρωί του Σαββάτου 13.09.2025, όταν ένα μεγάλο κομάτι από την πρόσοψη πολυκατοικίας στη Λαμία, αποκολλήθηκε με σοβάδες να πέφτουν στον δρόμο.

Αν και ο δρόμος ήταν γεμάτος κόσμο που είχε βγει για βόλτα στα γύρω μαγαζιά, ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός και κλήθηκε η πυροσβεστική για να απομακρύνει το μεγάλο κομμάτι από μπετόν και σίδερα που είχε μείνει μετέωρο.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Διάκου, μερικά μόλις μέτρα μακριά από την πλατεία Ελευθερίας.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα μια μονάδα της Πυροσβεστικής που έκλεισε το δρόμο με τη βοήθεια της Αστυνομίας και επιχείρησε να «δέσει» το επικίνδυνο κομμάτι μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τους ιδιοκτήτες, που εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.