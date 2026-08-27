Λαμία: «Καμπάνα» σε 29χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα – Του το είχαν πάρει πρόσφατα για τον ίδιο λόγο

Το δις εξαμαρτείν! Ένας 29χρονος οδηγός στη Λαμία συνελήφθη επειδή οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα, που του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες ημέρες για το ίδιο ποινικό αδίκημα.

Την Πέμπτη (27.08.2026) ο 29χρονος οδηγός βρέθηκε στο εδώλιο του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου στη Λαμία, καθώς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (26.08.2026) να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

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Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:15 το βράδυ της Τετάρτης στο 19ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Λάρισας. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος.

Σε έλεγχο μέθης που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν πράγματι υπό την επίδραση οινοπνεύματος με την πρώτη μέτρηση να σταματά στο 0,89 mg/l. Στη δεύτερη μέτρηση και πάλι το ποσοστό ήταν ψηλά και συγκεκριμένα στο 0,80 mg/l.

Συγχρόνως, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα, καθώς του είχε ήδη αφαιρεθεί από τις 8 Αυγούστου από το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, όταν και πάλι είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένος!

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Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο 29χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του αυτοφώρου μονομελούς πλημμελειοδικείου Λαμίας, το οποίο τον έκρινε ένοχο για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και οδήγηση χωρίς δίπλωμα, επιβάλλοντάς του, συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Επιπλέον αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας για έξι μήνες.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής φυλάκισης προς 5 ευρώ ημερησίως, ορίζοντας προθεσμία καταβολής τα δύο έτη, σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τις 22 Φεβρουαρίου 2027.

Σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων, το δικαστήριο διέταξε την άμεση εκτέλεση της ποινής φυλάκισης.