Ελλάδα

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών – Δούλευε σεζόν για να γλιτώσει την αγριότητα του συζύγου

Οι μαρτυρίες τους είναι καταπέλτης, καθώς επιβεβαίωσαν πλήρως τη συστηματική και μακροχρόνια κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα τους προς τη μητέρα τους
Γυναικοκτονία στη Ροδόπη
Η 44χρονη σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου αλλά δεν πρόλαβε
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Τη χρόνια κακοποίηση και τον καθημερινό εφιάλτη που ζούσε η μητέρα τους επιβεβαιώνουν τα παιδιά της 44χρονης, θύμα της άγριας γυναικοκτονίας στη Ροδόπη από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της.

Ο δράστης της ανατριχιαστικής γυναικοκτονίας στη Ροδόπη ομολόγησε το έγκλημά του, υποστηρίζοντας με απύθμενο θράσος πως έσφαξε τη σύζυγό του «πάνω στα νεύρα του».

Πίσω, όμως, από αυτή τη δικαιολογία και τις κλειστές πόρτες του χωριού Διαλαμπή, η άτυχη γυναίκα ζούσε έναν μακροχρόνιο εφιάλτη, με απειλές και συστηματική κακοποίηση, τόσο ψυχολογική όσο και σωματική.

Οι καταθέσεις των ίδιων των παιδιών του ζευγαριού στους αστυνομικούς σφίγγουν το στομάχι, καθώς επιβεβαιώνουν τον απόλυτο τρόμο που ζούσε η μητέρα τους στα χέρια του πατέρα τους.

Όπως αναφέρει το Star, τα τρία παιδιά της οικογένειας, βιώνοντας το απόλυτο σοκ, βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση στη Ροδόπη.

Οι μαρτυρίες τους είναι καταπέλτης, καθώς επιβεβαίωσαν πλήρως τη συστηματική και χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστατο η μητέρα τους από τον πατέρα τους.

Μάλιστα, η επιλογή του θύματος να εργάζεται μακριά από το σπίτι, δεν ήταν μόνο λόγω των οικονομικών προβλημάτων, αλλά και λόγω της απεγνωσμένης ανάγκης της να βρίσκεται μακριά από τον σύζυγό της, για να μην τη χτυπά.

Τα τελευταία χρόνια ήταν πολλές οι φορές που η άτυχη γυναίκα είχε εμφανιστεί στην εργασία της με μώλωπες στο πρόσωπο, αποτέλεσμα της αγριότητάς του.

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