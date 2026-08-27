Στο σχολείο αλλά και στα ιδιαίτερα φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη μαθήτριά του, ο 49χρονος καθηγητής μουσικής

Αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα κατήγγειλε η πρώην μαθήτρια του καθηγητή μουσικής. Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του και αυτά που βρήκαν οι αστυνομικοί, του πέρασαν χειροπέδες για τα ποινικά αδικήματα της «κατάχρησης ανηλίκων», «γενετήσιες πράξεις με ανήλικους» και «προσβολής της Γενετήσιας Αξιοπρέπειας», κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι ανέφερε στους αστυνομικούς ότι από το Σεπτέμβριο του 2023 -ενώ ήταν ακόμη κάτω των 15 ετών- μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους 2026 που ολοκληρώθηκε η σχολική της φοίτηση, ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκμεταλλευόμενος το γεγονός της ιδιότητάς του ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης στο σχολείο που φοιτούσε το κορίτσι, έκανε πράξη τις αρρωστημένες ορέξεις του, σε βάρος της.

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Μάλιστα, οι ανατριχιαστικές πράξεις γίνονταν τόσο στο σχολείο όσο και κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων που της έκανε ο καθηγητής στο σπίτι της.

Επίσης, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο καθηγητής φέρεται να έστελνε στην ανήλικη μέσω διαδικτύου, πληθώρα φωτογραφιών και βίντεο, με τον ίδιο γυμνό.

Το πρωί της 26ης Αυγούστου 2026 Αστυνομικοί της Υπηρεσίας πήγαν στο εξοχικό του καθηγητή σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και μετά από έρευνα, βρήκαν στο κινητό του τηλέφωνο υλικό παιδικής πορνογραφίας με το συγκεκριμένο κορίτσι.

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στην περιοχή Γομοστό Δυτικής Αχαΐας όπου κατά την εκτέλεση σχετικού Βουλεύματος που εκδόθηκε προς τούτο, διαπιστώθηκε να κατέχει στο κινητό του τηλέφωνο υλικό παιδικής πορνογραφίας της ανωτέρω παθούσας.

Εκτός από το τηλέφωνο, κατέσχεσαν και έναν φορητό υπολογιστή. Επίσης, κατασχέθηκε και δεύτερος υπολογιστής, από τη μόνιμη κατοικία του. Στη συνέχεια, ο 49χρονος συνελήφθη…