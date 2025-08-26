Ελλάδα

Λαμία: Βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν σε έργα φυσικού αερίου στη Ροδίτσα

Ο χώρος αποκλείστηκε μέχρι να εξουδετερωθούν και να απομακρυνθούν τα βλήματα
Εντοπισμός βλημάτων στη Λαμία

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης 26.08.2025 όταν κατά τη διάρκεια εργασιών εντοπίστηκαν βλήματα.

Ήταν γύρω στις 13:30 στην περιοχή της Ροδίτσας στη Λαμία, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου στην οδό Κωνσταντίνου Θάνου, εντοπίστηκαν μεταλλικά αντικείμενα που έμοιαζαν με βλήματα.

Ο χώρος άμεσα αποκλείστηκε και στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς, το οποίο με τη συνδρομή της Αστυνομίας έδωσε οδηγίες στους κατοίκους για την ασφάλειά τους ενώ μέχρι να πραγματοποιηθεί η εξουδετέρωση και η ασφαλής απομάκρυνσή τους, ο χώρος θα παραμείνει αποκλεισμένος.

Στην αρχή είχαν εντοπιστεί τρία βλήματα, ενώ στη συνέχεια, μετά από διεξοδική έρευνα, βρέθηκαν ακόμη δύο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πέντε.

Εντοπισμός βλημάτων στη Λαμία
Εντοπισμός βλημάτων στη Λαμία
Εντοπισμός βλημάτων στη Λαμία

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για βλήματα πυροβολικού πιθανότατα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οποιοδήποτε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να μοιάζει με πολεμικό υλικό δεν πρέπει να αγγίζεται ή να μετακινείται, αλλά να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

