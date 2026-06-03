Ελλάδα

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε μετά από έξι ώρες ο Ολλανδός που έπεσε με αλεξίπτωτο πλαγιάς στον Όλυμπο

Μεταφέρθηκε με κακώσεις στα πλευρά με το ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
πυροσβεστικό και ασθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Συναγερμός στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης (02.06.2026) στη Λάρισα, όταν ένας Ολλανδός έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς και υπό άγνωστες συνθήκες, έπεσε και εγκλωβίστηκε στην περιοχή Χαρβαλόβρυση Ελασσόνας, στον Όλυμπο.

Μετά την πτώση και εγκλωβισμού του άνδρα στον Όλυμπο, κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρας πέτυχε και τον μετέφεραν με κακώσεις στα πλευρά σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με το thesspost.

Η ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος:

larisa

Τα μεσάνυχτα, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα με το larissanet.

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