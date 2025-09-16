Λάρισα: «Έστειλα το επίμαχο βίντεο AI με τον 11χρονο στον ξάδερφό του επειδή μου φάνηκε λάθος» λέει ο 13χρονος που κατηγορείται

Το κουβάρι της υπόθεσης με τον 11χρονο από τη Λάρισα, άρχισε να ξετυλίγεται λίγες ημέρες πριν, όταν ο ίδιος διαπίστωσε πως κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει φωτογραφία του για να φτιάξουν ένα βίντεο με πορνογραφικό υλικό το οποίο τον απεικόνιζε.

Το επίμαχο βίντεο έδειχνε τον 11χρονο από την Λάρισα, γυμνό, μέσα σε ένα δωμάτιο που δεν ήταν το δικό του. Οι άγνωστοι δράστες είχαν καταφέρει να φτιάξουν με την χρήση ΑΙ το πορνογραφικό υλικό που επιθυμούσαν. Από την πρώτη στιγμή ο 11χρονος ενημέρωσε τους γονείς του και εκείνοι κατέθεσαν μήνυση για πορνογραφία ανηλίκων.

«Η μάνα του παιδιού που εμφάνισε το βίντεο αυτό, πήγε στον εισαγγελέα γι’ αυτό το πράγμα. Απλά ήταν φίλοι και αυτός δεν ξέρω τι πήρε, πήρε το πρόσωπο του παιδιού και έβαλε γυμνό κάτι άλλο και το εμφάνισε στο ίντερνετ», αναφέρει συγγενής του 11χρονου θύματος.

«Το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο αποτελεί προϊόν AI, δεν αποτελεί δικό μου δημιούργημα αλλά βρέθηκε στην κατοχή μου επειδή ένα έτερο παιδί, συμμαθητής μου, το απέστειλε σε μία ομαδική συνομιλία που διατηρούμε μία ομάδα συμμαθητών. Τον 11χρονο τον γνωρίζω από το δημοτικό και έχουμε συναναστραφεί κάποιες φορές, όχι όμως πολλές, καθότι είναι μικρότερος από εμένα. Ουδέποτε είχαμε την οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά μεταξύ μας», είπε από την πλευρά του ο 13χρονος που κατηγορείται για διακίνηση πορνογραφικού υλικού.

«Δεν είχα κανέναν λόγο να δημιουργήσω ένα τέτοιο περιεχόμενο, δεν είχα κανένα σχετικό υλικό στην κατοχή μου. Με το συγκεκριμένο παιδί δεν είχαμε καιρό να κάνουμε παρέα και δεν με απασχόλησε ποτέ. Δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίον το άλλο παιδί το έκανε αυτό. Δεν γνώριζα ούτε εγώ ούτε τα υπόλοιπα μέλη της ομαδικής ότι το υλικό αποτελεί προϊόν AI», πρόσθεσε.

«Δεν είχα πρόθεση να διαδώσω το υλικό. Εξάλλου τα μέλη της ομαδικής στο Instagram και στο Snapchat ήταν τα ίδια, συμμαθητές από την πρώτη τάξη του γυμνασίου και ως εκ τούτου είχαν ήδη λάβει το βίντεο», πρόσθεσε. O 13χρονος ανέφερε στην απολογία του πως αρχικά πίστεψε και ο ίδιος πως το βίντεο που έβλεπε ήταν γνήσιο.

«Επειδή δεν μου φάνηκε σωστό να κυκλοφορεί ένα τέτοιο υλικό με το απεικονιζόμενο παιδί, δίχως να τι σκεφτώ, το προώθησα στον ξάδερφο του απεικονιζόμενου παιδιού για να λάβει γνώση του υλικού που κυκλοφορεί για τον ξάδερφό του και να τον ενημερώσει. Αμέσως μετά τον κάλεσα τηλεφωνικά λέγοντάς του ‘τι είναι αυτά τα χαζά που κάνει στο βίντεο ο ξάδερφός σου;’, αφού δεν γνώριζα ότι το υλικό είναι παραποιημένο», είπε στη συνέχεια ο 13χρονος.

Η καταγγελία από τους γονείς του 11χρονου έγινε προχθές (14.09.2025) το βράδυ και η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε ταχύτατα.

«Δεν είπα ποια είναι τα υπόλοιπα μέλη της ομαδικής συνομιλίας γιατί εκλάβαμε το βίντεο ως μία ανοησία που μας προκάλεσε αστεϊσμό. Δεν σκέφτηκα να το διαγράψω αμέσως μόλις έλαβα το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό».

Η οικογένεια του 11χρονου είχε ζητήσει τη δίωξη του 13χρονου για πορνογραφία ανηλίκων, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

«Ουδέποτε είχα δώσει την παραμικρή αφορμή για διαπληκτισμούς ή εντάσεις στις κοινωνικές μου συναναστροφές και στο σχολείο μου όλοι οι καθηγητές, γονείς και μαθητές έχουν την καλύτερη εικόνα για μένα γιατί προσπαθώ να είμαι τόσο ένας καλός μαθητής, αλλά και ένα παιδί ευγενικό και φιλικό με όλους», τόνισε ο 13χρονος.

Η έρευνα συνεχίζεται, σε μία προσπάθεια να αποκαλυφθούν τα στοιχεία εκείνων που διέσυραν τον 11χρονο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.