Λάρισα: «Φούσκωσε» ο Πηνειός, κλειστές οι προσβάσεις – Στα 4,7 μ. η στάθμη του

Ανησυχία έχει προκαλέσει η σταδιακή άνοδος της στάθμης του Πηνειού, με αποτέλεσμα οι αρχές της Λάρισας να έχουν κλείσει σήμερα (3/2/2026) την πρόσβαση για το κοινό στην εσωτερική κοίτη του ποταμού.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι προσβάσεις προς τον Πηνειό είναι κλειστές, ενώ ΔΕΥΑΛ και Πολιτική Προστασία παραμένουν σε επιφυλακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑΛ, από τα ξημερώματα η στάθμη των υδάτων του ποταμού στη Λάρισα εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα περίπου 4,7 μ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 8 μ.μ. το βράδυ της Δευτέρας, ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε σε προληπτικό κλείσιμο όλων των εισόδων που οδηγούν προς τις όχθες, εξαιτίας της υπερχείλισης του Πηνειού ποταμού, σε σημεία της εσωτερικής κοίτης, με τα πιο έντονα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ύψος του γηπέδου των Αμπελοκήπων και στη διαδρομή στο ύψος της ΔΕΥΑΛ.

Κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς παρατηρήθηκαν περιστατικά που έχει αφαιρεθεί η προειδοποιητική κορδέλα σε σημεία εισόδου στην εσωτερική κοίτη και χρειάστηκε να επανατοποθετηθεί, για λόγους ασφαλείας.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Λαρισαίων απευθύνει σύσταση στους δημότες να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν την πρόσβαση και κάθοδο στην κοίτη του ποταμού, μέχρι την υποχώρηση των υδάτων από όλα τα σημεία και την επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.