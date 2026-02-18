Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Λάρισα: Νεαρή με πατίνι παρέσυρε και εγκατέλειψε μια 59χρονη – «Πονάω, φοβάμαι να βγω έξω» λέει το θύμα

«Αν θα ήταν η μητέρα της πεσμένη στον δρόμο και χτυπημένη, δεν θα ήθελε κάποιος να σταματήσει να την βοηθήσει - Αυτό το παιδί σηκώθηκε και εξαφανίστηκε» λέει στο newsit.gr η 59χρονη που παρασύρθηκε από πατίνι
Πατίνι
Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Άγγελος Λαμπίδης

Θύμα παράσυρσης απο πατίνι που οδηγούσε ένα έφηβο κορίτσι, καταγγέλλει πως έπεσε μια 59χρονη γυναίκα απο τη Λάρισα. Σύμφωνα με όσα λέει η γυναίκα, η ανήλικη τη χτύπησε και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η 59χρονη γυναίκα, μιλώντας στο newsit.gr, όλα έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας (16.02.2026) στην οδό Τυχερού στην πόλη της Λάρισας. Η άτυχη γυναίκα, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε απο το πατίνι που οδηγούσε μια κοπέλα αγνώστων στοιχείων που, στη συνέχεια την εγκατέλειψε αβοήθητη.

Η 59χρονη γυναίκα μιλώντας στο newsit.gr περιγράφει όσα καταγγέλλει: «Ήμουν στην άκρη του πεζοδρομίου και περίμενα να περάσω απέναντι. Κοιτούσα δεξιά για να δω μήπως έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. Εκεί που ήμουν ανύποπτη για οτιδήποτε, ήρθε κάτι πάνω μου, ακούστηκε ένα μπαμ και δεν κατάλαβα τίποτα.

Με έριξε κάτω στον δρόμο. Μέσα στον πανικό και στη ζάλη μου, έμεινα εκεί, δεν μπορούσα να μιλήσω, ούτε να κινηθώ. Κοίταξα και είδα μια κοπέλα με ένα πατίνι. Κατάλαβα ότι με χτύπησε πατίνι. Μετά σταμάτησε μια γυναίκα με το αυτοκίνητο της και άρχισε να με ρωτάει αν χρειάζομαι βοήθεια. Της έκανα νόημα με το χέρι να με σηκώσει. Με πήγε στην άκρη και προσπάθησα να δω που είναι η κοπέλα με το πατίνι αλλά δεν την είδα πουθενά.

Είχε φύγει. Και θα ήθελα να την ρωτήσω, αν θα ήταν η μητέρα της πεσμένη στον δρόμο και χτυπημένη, δεν θα ήθελε κάποιος να σταματήσει να την βοηθήσει. Αυτό το παιδί σηκώθηκε και έφυγε και εξαφανίστηκε. Πάντως εμφανισιακά τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν σίγουρα ανήλικη, κάτω των 18 ετών και είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο της τα οποία δεν θέλω να αναλύσω.

Εγώ αυτή τη στιγμή φοβάμαι να βγώ έξω να περπατήσω. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το κορίτσι θα μπορούσε να με αποφύγει, ήμουν στην άκρη του πεζοδρομίου, δεν ήμουν στη μέση του δρόμου. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Πονάω βέβαια και στον αυχένα και στα πλευρά, παίρνω παυσίπονα, αλλά είμαι καλά».

Παράλληλα η κόρη της 59χρονης γυναίκας τονίζει στο newsit.gr: «Το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι μεταξύ 14:00-14:10. Αυτό που έκανε αυτό το κορίτσι θεωρείται ξεκάθαρα εγκατάλειψη. Η μητέρα μου που είναι και καρκινοπαθής εγκαταλείφθηκε στον δρόμο. Είναι απίστευτο το πως οδηγούν ορισμένοι τα πατίνια και τι ηλικίες τα οδηγούν, χωρίς να γνωρίζουν καν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Είναι ανεξέλεγκτα και γενικά η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο».

Η 59χρονη γυναίκα και η οικογένεια της προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν την υπόθεση, ώστε να εντοπιστεί το ανήλικο κορίτσι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
98
88
75
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ψυχρό μέτωπο» με καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο - Ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα με ισχυρούς ανέμους
Καταιγίδες φέρνει το «ψυχρό μέτωπο» από την Παρασκευή που θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ του Σαββάτου - Βελτιώνεται ο καιρός την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα, δεν θα επηρεαστούν οι αποκριάτικες παρελάσεις
Καιρός
Χρήστος Μάστορας: «Μακάρι να γινόταν σήμερα – Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου» – Τέταρτη αναβολή στη δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε από νωρίς στα δικαστήρια αλλά η δίκη αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης του ωραρίου
Χρήστος Μάστορας
12
Newsit logo
Newsit logo