Χάθηκε αντικείμενο στο αεροπλάνο: Τι κάνεις και ποιος είναι αρμόδιος

Η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι κάτι λείπει είναι συνήθως αρκετά απλή. Ανοίγεις την βαλίτσα σου, ψάχνεις στις τσέπες, ξανακοιτάς το κάθισμα του αυτοκινήτου, θυμάσαι τις τελευταίες κινήσεις σου. Και τότε έρχεται η σκέψη: το είχα μαζί μου στο αεροπλάνο.

Αυτό ακριβώς συνέβη πρόσφατα σε μια πτήση Αθήνα-Ρόδος. Ένα επώνυμο τσαντάκι έμεινε μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι είχε χαθεί. Μέσα υπήρχε και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, μαζί με προσωπικά αντικείμενα, γεγονός που έκανε την αναζήτησή του ακόμη πιο επείγουσα.

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Από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι απλή: ενημέρωση των αρμόδιων, αναζήτηση του αντικειμένου και καταγραφή της απώλειας. Στην πράξη, τα πράγματα αποδείχθηκαν πολύ λιγότερο ξεκάθαρα.

Η μία υπηρεσία παρέπεμπε στην άλλη. Η ευθύνη μεταφερόταν από την αεροπορική εταιρεία στο αεροδρόμιο και από εκεί σε άλλον αρμόδιο φορέα. Το πιο προβληματικό, όμως, ήταν ότι δεν ήταν εξαρχής σαφές πού είχε καταγραφεί επίσημα το περιστατικό και ποιος είχε αναλάβει να το αναζητήσει.

Η ίδια εικόνα επαναλήφθηκε και κατά την επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Παρά τις προσπάθειες, το αντικείμενο δεν βρέθηκε.

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Δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη.

Μπορεί να το εντόπισε κάποιος επιβάτης και να μην το παρέδωσε. Μπορεί να το βρήκε το συνεργείο καθαρισμού ή άλλο προσωπικό και να ακολούθησε διαφορετική διαδικασία. Μπορεί να μην εντοπίστηκε ποτέ.

Όταν, όμως, ένα αντικείμενο περιέχει σημαντικό χρηματικό ποσό, το να μην υπάρχει σαφής καταγραφή του περιστατικού είναι από μόνο του ένα σοβαρό πρόβλημα.

Και κάπου εδώ βρίσκεται το χρήσιμο κομμάτι της συγκεκριμένης ιστορίας.

Γιατί αν κάποιος βρεθεί στην ίδια θέση, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται δεν είναι να αρχίσει να τηλεφωνεί τυχαία σε υπηρεσίες. Χρειάζεται να ξέρει πού πρέπει να απευθυνθεί, τι πρέπει να ζητήσει και τι πρέπει ο ίδιος να καταγράψει.

Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσεις πού χάθηκε

Η λεπτομέρεια αυτή αλλάζει ολόκληρη τη διαδικασία.

Αν το αντικείμενο έμεινε μέσα στο αεροσκάφος, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναφέρει ότι ο επιβάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε.

Αντίθετα, για αντικείμενο που χάθηκε στους χώρους του αεροδρομίου, υπάρχει διαφορετική διαδικασία και αρμόδιο είναι το Γραφείο Απολεσθέντων Αντικειμένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η διάκριση μοιάζει αυτονόητη. Εκείνη τη στιγμή, όμως, όταν έχεις μόλις προσγειωθεί και συνειδητοποιείς ότι λείπει κάτι πολύτιμο, δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρο ποια πόρτα πρέπει να χτυπήσεις.

Γι’ αυτό η πρώτη κίνηση πρέπει να είναι άμεση και συγκεκριμένη: επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία και πλήρης αναφορά του περιστατικού.

Όσο περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο το καλύτερο

Ο αριθμός της πτήσης, η ημερομηνία, η ώρα, η θέση στην οποία καθόσουν και το ακριβές σημείο όπου πιστεύεις ότι άφησες το αντικείμενο είναι τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να δώσεις.

Αν πρόκειται για τσαντάκι, δεν αρκεί το «μαύρο τσαντάκι». Μάρκα, διαστάσεις, υλικό, χρώμα, χαρακτηριστικά, ακόμη και μια μικρή φθορά ή κάποιο ιδιαίτερο σημείο μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Αν υπάρχει φωτογραφία του αντικειμένου, στείλε την. Και μην ξεχάσεις να περιγράψεις τι υπήρχε μέσα. Όχι μόνο για την αξία, αλλά κυρίως για την ταυτοποίησή του.

Ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μαζί με ένα ζευγάρι γυαλιά συγκεκριμένης μάρκας, ένα πορτοφόλι, κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα είναι πολύ ευκολότερο να αναγνωριστεί από ένα απλό «τσαντάκι».

Το σημαντικότερο: Να υπάρχει καταγραφή

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο χρήσιμο μάθημα από μια τέτοια εμπειρία.

Όταν αναφέρεις την απώλεια, ζήτησε να καταγραφεί επίσημα. Αν υπάρχει αριθμός αναφοράς, κράτησέ τον. Αν η αναφορά γίνεται ηλεκτρονικά, κράτησε το email ή το αποδεικτικό υποβολής.

Μην αρκεστείς σε μια προφορική διαβεβαίωση ότι «θα το ψάξουν».

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσεις ξανά την επόμενη ημέρα, η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι άλλο να λες «χθες τηλεφώνησα και μου είπαν ότι θα το κοιτάξουν» και άλλο να μπορείς να δώσεις αριθμό υπόθεσης, ημερομηνία, ώρα και στοιχεία της αναφοράς.

Αυτό γίνεται ακόμη σημαντικότερο όταν ο επιβάτης βρίσκεται αντιμέτωπος με διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες.

Πότε μπαίνει στην υπόθεση η Αστυνομία

Αν το αντικείμενο χάθηκε μέσα στο αεροδρόμιο, η διαδικασία είναι διαφορετική από αυτή ενός αντικειμένου που έμεινε μέσα στο αεροσκάφος. Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το Γραφείο Απολεσθέντων Αντικειμένων της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται στο επίπεδο Αφίξεων και λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Αν, όμως, υπάρχουν ενδείξεις ότι το αντικείμενο δεν ξεχάστηκε απλώς αλλά αφαιρέθηκε, τότε το θέμα αποκτά διαφορετική διάσταση.

Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να περιμένεις να ολοκληρωθεί πρώτα ο κύκλος των επικοινωνιών με την αεροπορική εταιρεία. Η Ελληνική Αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση κλοπής.

Το κρίσιμο είναι να ξεχωρίζεις την απώλεια από την πιθανή κλοπή. Δεν είναι το ίδιο περιστατικό και δεν ακολουθείται απαραίτητα η ίδια διαδικασία.

Αν μέσα υπάρχουν χρήματα, μην περιμένεις

Όταν το τσαντάκι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό, κάθε λεπτό που περνά είναι ακόμη πιο κρίσιμο.

Κατέγραψε αμέσως το ποσό και το νόμισμα, αλλά και οτιδήποτε άλλο υπήρχε μέσα. Αν υπήρχαν τραπεζικές κάρτες, ενημέρωσε αμέσως την τράπεζα και ζήτησε την ακύρωση ή το μπλοκάρισμά τους.

Αν υπήρχαν ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλα επίσημα έγγραφα, πρέπει να ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία δήλωσης απώλειας.

Και κράτησε οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να αποδεικνύει την ύπαρξη ή την αξία των αντικειμένων. Αποδείξεις αγοράς, φωτογραφίες, σειριακούς αριθμούς ηλεκτρονικών συσκευών ή άλλα στοιχεία μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα.

Μην φύγεις χωρίς να ξέρεις ποιος κατέγραψε τι

Αυτό είναι ίσως το σημείο που αξίζει να θυμάται κανείς περισσότερο.

Αν βρεθείς σε ένα αεροδρόμιο και προσπαθείς να εντοπίσεις κάτι που άφησες μέσα σε αεροπλάνο, μην θεωρήσεις ότι επειδή μίλησες με κάποιον υπάλληλο η υπόθεση έχει αυτομάτως καταγραφεί.

Ρώτησε ευθέως: Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας; Έχει καταγραφεί η απώλεια; Υπάρχει αριθμός αναφοράς; Ποιος θα αναζητήσει το αντικείμενο; Πώς μπορώ να ενημερωθώ αν βρεθεί;

Δεν είναι υπερβολή. Είναι ο τρόπος να μη χαθεί η υπόθεση ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Τι πρέπει να έχεις μαζί σου

Αν αντιληφθείς ότι έχασες κάτι μέσα σε αεροσκάφος, κράτησε πρόχειρα:

την κάρτα επιβίβασης,

τον αριθμό της πτήσης,

την ημερομηνία και την ώρα,

τον αριθμό της θέσης,

μια φωτογραφία του αντικειμένου,

λεπτομερή περιγραφή του,

τα βασικά περιεχόμενά του,

στοιχεία που αποδεικνύουν την αξία του, εφόσον υπάρχουν,

κάθε email ή μήνυμα με την αεροπορική εταιρεία,

κάθε αριθμό αναφοράς που σου δόθηκε.

Αν το περιστατικό έχει γίνει ήδη, σημείωσε ακόμη και πότε και με ποιον μίλησες. Η μνήμη μετά από μερικές ημέρες δεν είναι το ίδιο πράγμα με μια γραπτή καταγραφή.

Η δυσάρεστη πραγματικότητα

Ένα αντικείμενο που ξεχάστηκε σε ένα αεροπλάνο μπορεί να βρεθεί. Μπορεί να παραδοθεί από έναν επιβάτη, να εντοπιστεί από το προσωπικό ή να καταλήξει στη διαδικασία απολεσθέντων. Μπορεί όμως και να μην βρεθεί ποτέ.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβη σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο αν δεν υπάρχει σαφής καταγραφή και στοιχεία που να επιτρέπουν την παρακολούθηση της υπόθεσης.

Και αυτό είναι τελικά το πιο χρήσιμο μάθημα από την ιστορία ενός χαμένου τσαντακιού στη διαδρομή Αθήνα-Ρόδος: όταν διαπιστώσεις ότι κάτι έμεινε πίσω στο αεροπλάνο, μην ψάξεις απλώς το αντικείμενο. Φρόντισε από την πρώτη στιγμή να υπάρχει και η καταγραφή της απώλειάς του.

Γιατί ένα χαμένο αντικείμενο είναι ήδη αρκετά δυσάρεστο. Το να μην μπορείς μετά να βρεις ούτε ποιος έχει αναλάβει την υπόθεση είναι κάτι που ο επιβάτης μπορεί τουλάχιστον να προσπαθήσει να αποφύγει.