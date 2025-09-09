Λασίθι: 57χρονος αυτοκτόνησε στην αυλή του σπιτιού του – Τον βρήκαν νεκρό οι φίλοι του

Μία νέα αυτοκτονία ήρθε να συνταράξει την τοπική κοινωνία του Λασιθίου. Ένας 57χρονος άνδρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας στον θρήνο τους αγαπημένους του.

Η φριχτή υπόθεση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) όταν οι φίλοι του 57χρονου ξεκίνησαν να τον αναζητούν καθώς είχε ημέρες να δώσει σημεία ζωής. Φτάνοντας στο σπίτι του στο Λασίθι, αποκαλύφθηκε και η φρικτή υπόθεση αυτοκτονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φίλοι του είδαν νεκρό τον 57χρονο στην αυλή του σπιτιού του και φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Όλα δείχνουν πως αυτοτραυματίστηκε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια. Ήταν ήδη πολύ αργά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον άνθρωπο να αφαιρέσει τη ζωή του.

Πληροφορίες από cretapost.gr