Λασίθι: Νεκρός ανασύρθηκε από την θάλασσα ένας ηλικιωμένος στον Άγιο Νικόλαο

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν και άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του
Ανανεώθηκε πριν 38 λεπτά
Θάλασσα στο Λασίθι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε στις αρχές σήμερα (28.12.2025) το πρωί στο Λασίθι της Κρήτης μετά από ειδοποίηση ότι εντοπίστηκε άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.

Ειδικότερα, ένας ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε μέσα στη θάλασσα, στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν και άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του από το νερό, όπου και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το anatolh online, πρόκειται για έναν 72χρονο Γερμανό ο οποίος φέρεται να διέμενε σε σκάφος.

