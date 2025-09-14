Συμβαίνει τώρα:
Λένα Σαμαρά: Πλήθος κόσμου και συγκίνηση στο μνημόσυνο της κόρης της Γεωργίας και του Αντώνη Σαμαρά – Δείτε φωτογραφίες

Η Λένα Σαμαρά έφυγε σε ηλικία 34 χρόνων, στις αρχές του Αυγούστου μετά από ανακοπή καρδιάς - Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στέκονται στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του
Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών γίνεται σήμερα (14.09.2025) το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, για τις 40 ημέρες που «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά έγινε στις 11 Αυγούστου 2025, παρουσία πλήθος κόσμου είτε από τον πολιτικό είτε από τον δημοσιογραφικό χώρο. Όλοι θέλησαν να βρεθούν και πάλι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών να συμπαρασταθούν στον Αντώνη Σαμαρά και την σύζυγό του, Γεωργία, που έχασαν το παιδί τους σε ηλικία 34 χρόνων, μετά από ανακοπή καρδιάς. Και σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του πρώην πρωθυπουργού στέκονται στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά, εν όψει του μνημόσυνου.

Ο Αντώνης Σαμαράς με τον γιο του Κώστα και την σύζυγό του Γεωργία, στο μνημόσυνο της αγαπημένης τους
Ο Αντώνης Σαμαράς με τον γιο του Κώστα και την σύζυγό του Γεωργία, στο μνημόσυνο της αγαπημένης τους
Κόλυβα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Αντώνης Σαμαράς / Γεωργία Σαμαρά
Ο Αντώνης Σαμαράς με την Γεωργία Σαμαρά στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες που έφυγε από τη ζωή η κόρη τους

Ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με την σύζυγό του Γεωργία, τον γιο τους, Κώστα και τον θείο της αδικοχαμένης, Αλέξανδρο Σαμαρά, έφτασαν από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο, εμφανώς καταβεβλημένοι. Μάλιστα η μητέρα της Λένας Σαμαρά, φορώντας μαύρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα στα μάτια της.

Γεωργία Σαμαρά
Η Γεωργία Σαμαρά στο μνημόσυνο του παιδιού της

Σε παρόμοια κατάσταση και ο Κώστας που με κατεβασμένο το κεφάλι μπήκε στην εκκλησία.

Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν δίπλα του, αυτή τη δύσκολη ημέρα.

Αντώνης Σαμαράς
Ο Αντώνης Σαμαράς στο μνημόσυνο της κόρης του, Λένας Σαμαρά
Εκκλησία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Κώστας Σαμαράς
Ο αδελφός της Λένας Σαμαρά, Κώστας
Κώστας Σαμαράς / Αντώνης Σαμαράς / Γεωργία Σαμαρά
Ο Κώστας Σαμαράς με την μητέρα του Γεωργία και τον πατέρα του Αντώνη
Σαρανταήμερο μνημόσυνο για την Λένα Σαμαρά, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.
Η μητέρα της αδικοχαμένης Λένας Σαμαρά, Γεωργία

Από νωρίς βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με την σύζυγό του αλλά και ο βουλευτής Στέλιος Πέτσας.

Στέλιος Πέτσας
Στέλιος Πέτσας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Νίκος Δένδιας
Ο Νίκος Δένδιας με την σύζυγό του

Άλλοι που συμπαραστέκονται στον πρώην πρωθυπουργό και την οικογένειά του είναι η Άντζελα Γκερέκου, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Νίκος Κακλαμάνης, ο Μάκης Βορίδης και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Άντζελα Γκερέκου
Και η Άντζελα Γκερέκου στο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά / NDP
Νικήτας Κακλαμάνης
Νικήτας Κακλαμάνης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Μάκης Βορίδης
Μάκης Βορίδης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Παναγιώτης Ψωμιάδης
Παναγιώτης Ψωμιάδης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει στη δήλωση που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία, και ο γιος τους, Κώστας.

