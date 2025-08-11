Κηδεία Λένας Σαμαρά: Καταρρακωμένος ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του – «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του»

«Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια». Με αυτήν την φράση ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του, Λένα Σαμαρά, το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) όπου έγινε η κηδεία της σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Άτομα από την πολιτική, φίλοι, συγγενείς και κυρίως η οικογένειά της: ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, και ο αδελφός της Κώστας, είπαν σήμερα το στερνό αντίο στην αγαπημένη τους Λένα Σαμαρά, η κηδεία της οποίας ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ο κόσμος ήταν σιωπηλός και φαινόταν καταρρακωμένος. Μία γυναίκα μόλις 34 χρόνων έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έσβησε σε τόσο νεαρή ηλικία. Οι γονείς της Λένας Σαμαρά, που στάθηκαν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, βιώνουν τον χειρότερο πόνο που μπορεί να νιώσει άνθρωπος.

To νεκροταφείο γέμισε από κόσμο. Όλοι βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τη νεαρή γυναίκα και να συμπαρασταθούν στην άτυχη οικογένεια.

Λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι, το λευκό φέρετρο της Λένας Σαμαρά βγήκε από την εκκλησία. Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ξεκίνησε να χειροκροτά και να κλαίει για τον άδικο χαμό της 34χρονης.

Πίσω από το φέρετρο ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, η μητέρας της 34χρονης, Γεωργία και ο αδελφός της, Κώστας. Όλοι με δάκρυα στα μάτια ακολούθησαν την αγαπημένη τους στην τελευταία της κατοικία.

Ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά ήταν σπαρακτικός. O πρώην πρωθυπουργός, με τρεμάμενη φωνή ευχαρίστησε τον Θεό που μπόρεσε να ζήσει την κόρη του Λένα, έστω για 34 χρόνια.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα.

Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της. Δίπλα στο “να προσέχεις μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα. Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ακούστε εδώ τον επικήδειο του Αντώνη Σαμαρά:

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχώρησε από το Α΄ Κοιμητήριο λέγοντας σε όσους στάθηκαν στο πλευρό του, «ευχαριστώ».

Από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, πλήθος κόσμου ξεκίνησε να καταφθάνει στο νεκροταφείο για την κηδεία της Λένας Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έφτασαν στο Νεκροταφείο με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο πόνος τους είναι απερίγραπτος. Προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους με μεγάλη δυσκολία.

Από το πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της οικογένειάς του δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη αλλά και ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Στο στεφάνι που έστειλαν για τη κηδεία της Λένας Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα, έγραψαν «τα λόγια είναι φτωχά».

Στο νεκροταφείο κατέφτασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας αλλά και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Βαγγέλης Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, Λόλα Νταϊφά, Σοφία Βούλτεψη και ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, βρέθηκαν επίσης στον Ιερό Ναό.

Στη συνέχεια ακολούθησαν o Θάνος Πλεύρης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την σύζυγό του, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Γιάννης Ανδριανός και οι Μιλένα Αποστολάκη, Νίκος Σηφουνάκης, Μάριος Σαλμάς, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Ανδρουλάκης και Φρέντι Μπελέρης.

Σε αυτή τη θλιβερή στιγμή έδωσαν το παρών και ο Νίκος Δένδιας με τον Παύλο Μαρινάκη αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κρατούσε ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Η οικογένεια της Λένας Σαμαρά είχε ζητήσει αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», είχε γράψει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δείχνοντας έτσι τι σπουδαίος και ευαίσθητος άνθρωπος ήταν η κόρη του.

O αδελφός της Κώστας, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της, είπε το δικό του σπαρακτικό αντίο με ανάρτηση στο Facebook.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά. Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Δεν θα φύγεις ποτέ. Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας. Σε λατρεύω Λενάκι μου», είχε γράψει ο Κώστας Σαμαράς.

Η άγνωστη ζωή και ο θάνατος που «πάγωσε» την Ελλάδα

Η Λένα Σαμαρά ήταν η μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος ήταν διευθυντής στο νοσοκομείο όπου η 34χρονη ξεψύχησε.

Η Λένα Σαμαρά γεννήθηκε το 1990 στην Πύλο. Σαν μαθήτρια πήγαινε στο Κολλέγιο Αθηνών, στο οποίο είχε μαθητεύσει και ο πατέρας της αλλά και ο θείος της ο οποίος ήταν και πρόεδρος του ιδρύματος.

Το 2015 κατάφερε να κρατήσει στα χέρια το πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Saint George’s City College.

Αν και ο πατέρας της ήταν μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, λόγω του επαγγέλματός του, η Λένα Σαμαρά κρατούσε χαμηλό προφίλ. Οι περισσότερες πληροφορίες για το τι άνθρωπος ήταν και ποια η ζωή της, βγήκαν στο «φως» μετά την είδηση θανάτου της.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Όταν μαθεύτηκε πως πλέον δεν είναι κοντά μας, κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει το τραγικό νέο.

Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, η Λένα Σαμαρά έπαθε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό.

Αφού διακομίστηκε στο δεύτερο νοσοκομείο και χωρίς να εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα, η 34χρονη έπαθε ανακοπή καρδιάς. Αν και οι γιατροί μάχονταν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.