Λένα Σαμαρά: Το δημόσιο ευχαριστώ της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά

Με μια δήλωση από καρδιάς, η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά ευχαριστεί όλους για την συμπαράσταση στο πένθος τους μετά την απώλεια της 34χρονης κόρης τους Λένας Σαμαρά.

Η δήλωση αναφέρει: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα». Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από την ζωή στα 34 της χρόνια στις 7 Αυγούστου και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά μετέβη αρχικά την Πέμπτη, 7/8, στο Σισμανόγλειο, επειδή αισθανόταν ζάλη και αδιαθεσία. Εκεί, όπως διευκρίνισε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξετάστηκε (και) από νευρολόγο, ο οποίος ζήτησε τη μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό», που έχει νευρολογική κλινική. Λίγο αφότου η Λένα Σαμαρά είχε μεταφερθεί στον «Ευαγγελισμό», υπέστη επιληπτική κρίση και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών επί περίπου μία ώρα να την επαναφέρουν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.