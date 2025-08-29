Ελλάδα

Λένα Σαμαρά: Το δημόσιο ευχαριστώ της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από την ζωή στις 7 Αυγούστου
Γεωργία Σαμαρά-Λένα Σαμαρά-Αντώνης Σαμαράς
NDP PHOTO

Με μια δήλωση από καρδιάς, η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά ευχαριστεί όλους για την συμπαράσταση στο πένθος τους μετά την απώλεια της 34χρονης κόρης τους Λένας Σαμαρά.

Η δήλωση αναφέρει: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα». Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από την ζωή στα 34 της χρόνια στις 7 Αυγούστου και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά μετέβη αρχικά την Πέμπτη, 7/8, στο Σισμανόγλειο, επειδή αισθανόταν ζάλη και αδιαθεσία. Εκεί, όπως διευκρίνισε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξετάστηκε (και) από νευρολόγο, ο οποίος ζήτησε τη μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό», που έχει νευρολογική κλινική. Λίγο αφότου η Λένα Σαμαρά είχε μεταφερθεί στον «Ευαγγελισμό», υπέστη επιληπτική κρίση και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών επί περίπου μία ώρα να την επαναφέρουν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Διπρόσωπος» ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι το Σάββατο και μετά καύσωνας με 40άρια
Ποιες περιοχές θα επηρεάσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Από το Σάββατο θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία αγγίζοντας τους 37 βαθμούς Κελσίου - Τρίτη και Τετάρτη οι πιο ζεστές ημέρες της επόμενης εβδομάδας
Ομπρέλα
Newsit logo
Newsit logo