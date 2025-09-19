Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη φονική σύγκρουση – Ο 21χρονος πέφτει με ταχύτητα στο σταματημένο αυτοκίνητο της 64χρονης

Σοκαριστικά είναι και τα νέα βίντεο ντοκουμέντα που έρχονται στο φως από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 64χρονη.

Στα νέα βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr διακρίνεται το αυτοκίνητο που οδηγεί ο 21χρονος να κινείται στη μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Βουλιαγμένης με μεγάλη ταχύτητα και δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση. Στα πλάνα το όχημα του 21χρονου καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της 64χρονης, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Ενας μάλιστα οδηγός μηχανής που κινούνταν στην δεξιά λωρίδα είδε το σταματημένο αυτοκίνητο της 64χρονης και με έναν μικρό ελιγμό κατάφερε να το αποφύγει και να το προσπεράσει. Ο 21χρονος, ωστόσο, δεν μπόρεσε να την αποφύγει.

Από την σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων αυτό της 64χρονης χτύπησε σε κολόνα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και ανατράπηκε. Το αυτοκίνητο του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

Εκείνο που ψάχνουν οι αστυνομικοί είναι γιατί το αυτοκίνητο της 64χρονης είχε σταματήσει, ενώ το φανάρι ήταν πράσινο και δεν έπρεπε να είναι ακινητοποιημένη.

Εξετάζεται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας για την 64χρονη και γι’ αυτό είχε σταματήσει, είτε μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητο της, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα των φρένων.

Την υπόθεση χειρίζεται η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής που συνεχίζει την προανάκριση, ενώ κάνει εξετάζει και βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να καταλήξει στα αίτια της φονικής σύγκρουσης.