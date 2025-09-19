Ελλάδα

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη φονική σύγκρουση – Ο 21χρονος πέφτει με ταχύτητα στο σταματημένο αυτοκίνητο της 64χρονης

Το όχημα του 21χρονου καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της 64χρονης  η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση
Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο αυτοκινήτων
Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο αυτοκινήτων
Κλαούντιο Σούμπασι

Σοκαριστικά είναι και τα νέα βίντεο ντοκουμέντα που έρχονται στο φως από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 64χρονη.

Στα νέα βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr διακρίνεται το αυτοκίνητο που οδηγεί ο 21χρονος να κινείται στη μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Βουλιαγμένης με μεγάλη ταχύτητα και δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση. Στα πλάνα το όχημα του 21χρονου καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της 64χρονης, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Ενας μάλιστα οδηγός μηχανής που κινούνταν στην δεξιά λωρίδα είδε το σταματημένο αυτοκίνητο της 64χρονης και με έναν μικρό ελιγμό κατάφερε να το αποφύγει και να το προσπεράσει. Ο 21χρονος, ωστόσο, δεν μπόρεσε να την αποφύγει.

Από την σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων αυτό της 64χρονης χτύπησε σε κολόνα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και ανατράπηκε. Το αυτοκίνητο του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

Εκείνο που ψάχνουν οι αστυνομικοί είναι γιατί το αυτοκίνητο της 64χρονης είχε σταματήσει, ενώ το φανάρι ήταν πράσινο και δεν έπρεπε να είναι ακινητοποιημένη.

Εξετάζεται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας για την 64χρονη και γι’ αυτό είχε σταματήσει, είτε μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητο της, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα των φρένων. 

Την υπόθεση χειρίζεται η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής που συνεχίζει την προανάκριση, ενώ κάνει εξετάζει και βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να καταλήξει στα αίτια της φονικής σύγκρουσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
O Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είχε καταστραφεί από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους
Η συνάντηση με τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και η συζήτηση για τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών
Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Δεύτερη η Αθήνα σε νεκρούς λόγω της κλιματικής κρίσης, ανάμεσα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις - Βαρύ το τίμημα και σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη
Κατερίνη, Χανιά και Καλαμάτα οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις που πλήττονται από τις επιπτώσεις τις κλιματικής κρίσης - Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των θυμάτων στην Ευρώπη
Έδαφος 10
Newsit logo
Newsit logo