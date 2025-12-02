Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Radar της Τροχαίας έπιασε 55χρονο να τρέχει με 179 χλμ την ώρα

«Μόνο» με 100 χλμ πάνω από το επιτρεπτό όριο πήγαινε ένας 55χρονος οδηγός μηχανής που κινούνταν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο επικίνδυνος οδηγός πιάστηκε από το radar της Τροχαίας και έτσι αστυνομικοί του πέρασαν αμέσως χειροπέδες.

Η «τρελή» πορεία του 55χρονου ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Στελέχη της Τροχαίας αντιλήφθηκαν πως έτρεχε με την μηχανή του με 179 χλμ την ώρα, σε σημείο που το ανώτατο όριο είναι στα 70 χλμ.

Αστυνομικοί των ΟΕΠΤΑ (Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) ξεκίνησαν αμέσως καταδίωξη και λίγη ώρα μετά του πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.