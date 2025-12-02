Ελλάδα

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Radar της Τροχαίας έπιασε 55χρονο να τρέχει με 179 χλμ την ώρα

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο σημείο είναι μόλις 70 χλμ
Radar

«Μόνο» με 100 χλμ πάνω από το επιτρεπτό όριο πήγαινε ένας 55χρονος οδηγός μηχανής που κινούνταν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο επικίνδυνος οδηγός πιάστηκε από το radar της Τροχαίας και έτσι αστυνομικοί του πέρασαν αμέσως χειροπέδες.

Η «τρελή» πορεία του 55χρονου ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Στελέχη της Τροχαίας αντιλήφθηκαν πως έτρεχε με την μηχανή του με 179 χλμ την ώρα, σε σημείο που το ανώτατο όριο είναι στα 70 χλμ.

Αστυνομικοί των ΟΕΠΤΑ (Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) ξεκίνησαν αμέσως καταδίωξη και λίγη ώρα μετά του πέρασαν χειροπέδες.

troxaia lewforos vouliagmenhs

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
72
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo