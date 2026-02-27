Λέρος: «Το περιμέναμε χρόνια να γίνει, δεν ξέραμε το πότε», λέει συγγενής του 50χρονου πατέρα που σκότωσε ο 18χρονος γιος του

Η πατροκτονία στη Λέρο, που έγινε το βράδυ της Πέμπτης, 26.02.2026, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Όπως φαίνεται ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, που όπως αναφέρουν όσοι γνώριζαν ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί.

Ένας κακοποιητικός πατέρας, ένα παιδί που με τα χρόνια κακοποίησης είχε αναπτύξει προβληματική συμπεριφορά, φαίνεται να συνθέτουν το παζλ του εγκλήματος που σόκαρε τη Λέρο.

Όπως έγινε γνωστό, υπήρχαν καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα, ο οποίος είχε κάνει και φυλακή, ενώ ο 18χρονος είχε αρχίσει ήδη να μπαινοβγαίνει στα Αστυνομικά Τμήματα για κλοπές και καυγάδες, όμως το πρωί της Παρασκευής, μία κόντρα με τον 50χρονο στο συνεργείο που εργαζόταν τον οδήγησαν στην αστυνομία για πατροκτονία.

Η δολοφονία έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (26.2.26) στο συνεργείο του 50χρονου στη Λέρο, ενώ παράλληλα στον ίδιο χώρο βρίσκονταν υπάλληλοι του συνεργείου.

Ο 18χρονος φέρεται να πέταξε ένα κυλινδροπίστονο προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Όπως περιγράφει στο Live News συγγενής του θύματος, ήταν θέμα χρόνου να γίνει το μοιραίο. «Το περιμέναμε χρόνια να γίνει. Δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Νά που έφτασε η μέρα και έγινε. Βοηθούσε εκεί και υπήρχαν και εκει οι κοντρες», είπε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία των υπαλλήλων

Η πενταμελής οικογένεια στη Λέρο θρηνεί τον πατέρα και αγωνιά για τον γιο που κατηγορείται για την πατροκτονία.

Η οικογενειακή επιχείρηση, όπου το μοιραίο απόγευμα εργάζονταν τέσσερα άτομα, λειτουργούσε στην περιοχή εδώ και χρόνια, με τον 18χρονο, όταν δεν βρισκόταν στο σχολείο, να βοηθά στην οικογενειακή επιχείρηση, που και εκεί υπήρχαν κόντρες.

Στον φούρνο του συνεργείου βρίσκονταν δύο υπάλληλοι και ο γιος, όταν ξαφνικά ο 18χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο και λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε εμφανώς τρομοκρατημένος.

«Στο σκηνικό πάνω δεν άκουσα φασαρία γιατί είχα και το μηχάνημα στα χέρια μου. Ήμουν στο πρώτο κτήριο, εκείνοι ήταν στο παρά μέσα. Στην αρχή ήταν μαζί μας ο μικρός, μετά από λίγο χάθηκε. Μετά όταν γύρισε, ήρθαν τα μαντάτα», είπε υπάλληλος του 50χρονου.

Ο ανήλικος άρχισε να φωνάζει στους παρευρισκόμενους: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο. Έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Στο Live News μίλησε ένας από τους δύο εργαζόμενους που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του εγκλήματος.

«Μας είπε “ελάτε λίγο, γιατί ο πατέρας μου δεν είναι καλά”. Δεν ξέρω, δεν άκουσα θόρυβο, δεν μπορώ να γνωρίζω αν τσακώθηκαν, αν σκοτώθηκαν».

Για λίγη ώρα ο 50χρονος είχε τις αισθήσεις του και ζήτησε νερό, όμως μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο η κατάσταση είχε επιδεινωθεί δραματικά και όταν έφτασε στο νοσοκομείο της Λέρου λίγα λεπτά αργότερα, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Πάντα είχαν φασαρίες»

Ο ένας από τους δύο υπαλλήλους που βρίσκονταν στο συνεργείο τη στιγμή του εγκλήματος περιέγραψε όσα θυμάται ενώ όπως τόνισε πάντα είχαν φασαρίες:

«Το μόνο που θυμάμαι (να είπε): «Δεν είμαι καλά, θέλω νερό, νερό» και «γεια σας» μετά. Κανά 5λεπτο (έλειψε). Μπορεί να είναι και παραπάνω και λιγότερο. Δεν είχα το μυαλό μου στον Δ… Εγώ είχα τη δουλειά μου, έτριβα μέσα στον φούρνο το αμάξι. Θυμάμαι όμως, ότι ήταν εκεί έξω».

«Πάντα είχαν φασαρίες, πάντα τρωγόντουσαν. Το παιδάκι εντάξει, δεν είχε το μυαλό του στην δουλειά του που του έλεγε ο πατέρας του: «Κατέβα κάτω να δουλέψεις». Είχε το μυαλό του να ξυπνήσει 14:00 η ώρα, να κατέβει τότε για δουλειά. Μαζί μου δεν είχε πρόβλημα αυτός, ούτε και εγώ είχα. Με το γιο του ήταν ό,τι ήταν, που του έλεγε να κάνει δουλειές, δεν έκανε, τσακωνόντουσαν και δεν τα βρίσκανε. Χθες, ήμασταν όλη την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα. Ούτε και εμείς δεν ξέραμε. Εγώ, απλώς είδα τον Ν… σε αυτή την κατάσταση».

Οι εντάσεις στην οικογένεια – «Τους το λέγαμε ευθέως ότι θα γίνει κακό»

Οι συχνοί καβγάδες φαίνεται πως χαρακτήριζαν την οικογένεια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που τους γνώριζαν. Όπως αναφέρουν, οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν πάντοτε τεταμένες.

«Τσακωνόντουσαν πάνω στη δουλειά, τσακωνόντουσαν. Ότι τρωγόντουσαν σαν οικογένεια όλοι μαζί ναι, γιατί η μάνα υποστήριζε πιο πολύ τον πιτσιρικά ενώ, ο πατέρας του έλεγε “κατέβα κάτω να δουλέψεις”. Δεν κατέβαινε».

Πατέρας και γιος φαίνεται πως βρίσκονταν διαρκώς σύγκρουση ενώ συγγενείς της οικογένειας περιγράφουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον για τον ανήλικο, υποστηρίζοντας ότι μεγάλωσε μέσα σε κακοποιητικές συνθήκες.

«Το παιδάκι αυτό έχει μεγαλώσει με πολύ ξύλο, με πολύ κακές αναμνήσεις. Η παιδική του ηλικία ήταν μόνο να τον βρίζουν και να τον δέρνουν», ανέφερε συγγενής του θύματος.

Την ίδια στιγμή, άλλος συγγενής επιρρίπτει ευθύνες συνολικά στην οικογένεια για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Φταίει όλη η οικογένεια, τι περίμεναν να γίνει το παιδάκι αυτό; Να τα βάλουμε όλα, όχι μόνο να λέμε την μία πλευρά που έφυγε και δεν μπορεί να υπερασπιστεί το άτομό του. Κάναμε παράπονα στην αστυνομία και την κοινωνική λειτουργό και όλα μέλι γάλα. Τους το λέγαμε ευθέως ότι θα γίνει κακό, από την μία έμπαινε από την άλλη έβγαινε και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε», ανέφερε συγγενής της οικογένειας.