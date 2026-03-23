Ελλάδα

Λέσβος: Αφθώδης πυρετός σε άλλες δύο κτηνοτροφικές μονάδες, 700 πρόβατα και 25 βοοειδή θα θανατωθούν άμεσα

Πρόκειται για κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Πελόπης στη βορειοανατολική Λέσβο
Αιγοπρόβατα
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Αντώνης Νικολόπουλος

Ακόμα δύο κτηνοτροφικές μονάδες στη Λέσβο με ζώα που ασθενούν με αφθώδη πυρετό επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τη Δευτέρα (23.03.2026).

Πρόκειται για κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Πελόπης στη βορειοανατολική Λέσβο, πολύ κοντά, τόσο σε αυτήν όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στις 16 Μαρτίου και η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού να τεθεί σε καθεστώς lock down. Αλλά και στη δεύτερη που επιβεβαιώθηκε μόλις στις 22 Μαρτίου.

Στο σύνολο τους είναι μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη, στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες. Δειγματοληψίες, επίσης, γίνονται και στη ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τις μολυσμένες εκτροφές, χωρίς μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Στις κτηνοτροφικές μονάδες, όπου τη Δευτέρα εντοπίστηκαν τα νέα κρούσματα, εκτρέφονται περίπου 700 πρόβατα και 25 βοοειδή. Στο σύνολό τους θα θανατωθούν άμεσα, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

