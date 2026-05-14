Λήξη συναγερμού για την 46χρονη από την Βικτώρια Αττικής – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Σμυλιανή Ελένη, έχει ύψος 1.65 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει τατουάζ στο εσωτερικό αριστερό της μπράτσο και στον αριστερό καρπό και σκουλαρίκι στη μύτη και στα χείλη
Λήξη συναγερμού σημειώθηκε για την εξαφάνιση 46χρονης από την Βικτώρια Αττικής, για την οποία το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (14.05.2026).

Η εξαφάνιση της Ελένης Σμυλιανή από την περιοχή της Βικτώριας, σημειώθηκε στις 9 Μαΐου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 46χρονη εντοπίστηκε στην Λαμία και πλέον λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η περιπέτεια της Σμυλιανή Ελένης, 46 ετών, έληξε σήμερα 14/05/2026 δίνοντας τέλος στην αγωνία δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Συγκεκριμένα η ενήλικη εντοπίστηκε στην περιοχή της Λαμίας και λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται.

Υπενθυμίζουμε ότι η Σμυλανή Ελένη, εξαφανίστηκε από την Αθήνα στις 09/05/2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της 14/05/2026 και άμεσ προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά Σμυλιανή Ελένη για οτιδήποτε χρειαστεί.

