Λιοσίων: Στην Τροχαία ο οδηγός που συνελήφθη για την παράσυρση της 16χρονης – Οδηγήθηκε στο κρατητήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, είναι 16 χρονών και δεν έχει δίπλωμα
Βασίλης Σακουλέβας

Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις, ενώ και οι τρεις «δείχνουν» ως οδηγό της μηχανής, την στιγμή της σφοδρής παράσυρσης στη Λιοσίων, έναν τέταρτο άνδρα αγνώστων στοιχείων.

Ο οδηγός που συνελήφθη έφτασε στην Τροχαία Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής (19.04.2026) και μετά τον ανακριτή οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο οδηγός είναι 16 χρονών, δεν έχει δίπλωμα και έχει καταγωγή από το Σουδάν.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο (18.04.2026) λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

 

Μετά την σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

