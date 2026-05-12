Λιτόχωρο: Βρέθηκαν σώοι οι δύο 20χρονοι πεζοπόροι

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η ανησυχία της μητέρας ενός εκ των ορειβατών που ανέφερε αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο της
Τέλος στην αγωνία για τους δύο 20χρονους πεζοπόρους που σήμανε συναγερμός το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) στο Λιτόχωρο. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πεζοπόροι, 28 και 29 ετών, ενημέρωσαν νωρίτερα τις Αρχές, ότι βρίσκονται σε πορεία κατάβασης, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από την περιοχή «Γκόλνα» στο Λιτόχωρο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος εγκλωβισμός ή να έχουν διατρέξει κίνδυνο.

Οι δύο νεαροί ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι (11.05.2026) για πεζοπορία στον Όλυμπο και περίπου δύο ώρες αργότερα προέβησαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται στην περιοχή «Γκόλνα».

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η ανησυχία της μητέρας ενός εκ των ορειβατών που ανέφερε αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο της, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της ΕΛ.ΑΣ.

Καθώς αποκαταστάθηκε η επαφή με τους πεζοπόρους, έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξε κατάσταση ανάγκης αλλά αδυναμία επικοινωνίας- πιθανότατα λόγω της περιοχής, κι υπό αυτές τις συνθήκες η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά.

