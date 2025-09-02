Live News για ΟΠΕΚΕΠΕ: Γύρω στο 15% των ΑΦΜ έχουν εμπλοκή με παράνομες επιδοτήσεις

Το 15% των ΑΦΜ έχουν εμπλοκή με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε το Live News και η Χριστίνα Κοραή.

Σύμφωνα με το Live News αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 800.000 ΑΦΜ, τα ενεργά είναι κάτι περισσότερο από 600.000 ΑΦΜ, οπότε αν υπολογίσουμε το 15%, αυτά που θα ελεγχθούν για παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι περίπου 90.000.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωσή του ο υπουργός είπε πως από τα στοιχεία που ελέγχθηκαν προκύπτει ότι από τα 6.354 ΑΦΜ που είχαν υποβάλει αίτηση, εντοπίστηκαν 1.036 περιπτώσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν εκθέσεις στον εισαγγελέα και καταλογίσθηκαν 22,66 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν ληφθεί παρανόμως.

Αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο που δείχνει ότι από 22,66 εκατομμύρια ευρώ που καταλογίστηκαν, τα 17,2 ήταν στην Κρήτη.