«Λόρα φοβόμαστε, επικοινώνησε μαζί μας»: Έκκληση από την μητέρα της 16χρονης που αγνοείται από το μεσημέρι της Πέμπτης

Για τέταρτο 24ώρο συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λομτέφ από την Πάτρα, με την οικογένειά της να ζει ώρες αγωνίας και τις Αρχές να ερευνούν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της. Η ανήλικη είναι κόρη Γερμανών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια διαμένουν μόνιμα στο Ρίο.

Η Λόρα εξαφανίστηκε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου από την περιοχή του Ρίου της Πάτρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ημέρα της εξαφάνισής της εθεάθη να συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο άνδρα και ένα άλλο κορίτσι. Στη συνέχεια, οι δύο – ο άνδρας και το κορίτσι – αποχώρησαν με όχημα, ενώ η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αναζήτησή της και οδηγεί τις Αρχές στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Η μητέρα της Λόρα μέσω της στενής της φίλης απευθύνει έκκληση, στην κόρη της ζητώντας της να δώσει κάποιο σημάδι ζωής.

«Λόρα, γύρισε πίσω ή έστω επικοινώνησε μαζί μας να δούμε ότι είσαι καλά. Θα έχεις ό,τι θέλεις. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου, απλώς φοβόμαστε» λέει στο newsit.gr η μητέρα της 16χρονης

Καθοριστικά είναι τα όσα αποκαλύπτει στενή οικογενειακή φίλη, η οποία περιγράφει τις προσπάθειες της οικογένειας να συλλέξει στοιχεία από το σχολικό περιβάλλον της ανήλικης:

«Σήμερα πήγαμε στο σχολείο της Λόρα για να ρωτήσουμε τα παιδιά αν ξέρουν το άλλο κοριτσάκι που ήταν στο ραντεβού της 8ης Ιανουαρίου, αλλά δυστυχώς δεν το γνώριζε κανείς.

Πιστεύουμε ότι έχει γίνει «ψάρεμα» μέσω συνομήλικης και ότι ένας ηλικιωμένος προσποιούταν τον πατέρα της. Φοβόμαστε, γιατί τα κοριτσάκια σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνετε τι μπορούν να τους κάνουν…

Η Λόρα μπορεί να την πάτησε, γιατί ήθελε την ανεξαρτησία της και ήθελε να δουλέψει, αλλά οι γονείς της δεν την άφηναν· της έλεγαν σε δύο χρόνια, όταν θα γίνει 18 ετών».

Στο πλαίσιο της έρευνας, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην περιοχή του Ζωγράφου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λόρα ενδέχεται να έχει κατευθυνθεί προς τα εκεί. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της και για τη διασταύρωση όλων των μαρτυριών σχετικά με την παρουσία του ηλικιωμένου άνδρα και του συνομήλικου κοριτσιού.

Η οικογένεια καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τη Λόρα ή την έχει δει μετά την ημέρα της εξαφάνισής της να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη γραμμή για τις εξαφανίσεις: 116000 (24 ώρες το 24ωρο).