Λουκέτο σε μαγαζιά σε Κολωνάκι, Θησείο και Μοναστηράκι για παράνομες καταλήψεις πεζοδρομίων και πλατειών

«Θα συνεχίσουμε να βάζουμε λουκέτο στα μαγαζιά που καταπατούν δημόσιο χώρο. Οι κανόνες ισχύουν για όλους» είπε ο Χ. Δούκας
Φωτό από: Δήμος Αθηναίων / Δελτίο Τύπου

Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις μαγαζιών υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος βάζει λουκέτο σε καταστήματα που παρανομούν, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και προστατεύοντας το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, για αύριο Παρασκευή (19/9/2025) έχει προγραμματιστεί το κλείσιμο 9 καταστημάτων (Κ.Υ.Ε), για 4 έως 10 μέρες, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινοχρήστου χώρου χωρίς άδεια. Ακόμα 14 σφραγίσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Από τα 9 καταστήματα, που θα σφραγιστούν αύριο, τα 4 βρίσκονται στο Ιστορικό Τρίγωνο (Αιόλου, Ερμού, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μητροπόλεως), τα 2 στο Κολωνάκι, τα 2 στο Θησείο και το 1 στο Μοναστηράκι. Συνολικά από τις αρχές του έτους έχουν υπογραφεί 116 σφραγίσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε τέτοιες παραβάσεις: «Θα συνεχίσουμε να βάζουμε λουκέτο στα μαγαζιά που καταπατούν δημόσιο χώρο. Η Αθήνα ανήκει σε όλους τους πολίτες και όχι σε αυτούς τους λίγους, που νομίζουν ότι μπορούν να γλιτώσουν τις συνέπειες μέσα από παραθυράκια. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες δεν είναι “τραπεζοκαθίσματα προς ενοικίαση”. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Η ανοχή μας απέναντι στην παρανομία ήταν και θα είναι μηδενική. Προστατεύουμε την προσβασιμότητα σε όλη την πόλη».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται δίπλα στον πολίτη και προστατεύουν τους κοινόχρηστους χώρους. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Η νομιμότητα θα τηρηθεί. Κανείς δεν εξαιρείται από το νόμο. Όποια καταστήματα παρανομούν και τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιο χώρο χωρίς άδεια, θα σφραγίζονται».

Δήμος Αθηναίων / Δελτίο Τύπου

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Αθηναίων εντείνει τους ελέγχους για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα κι επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα, εφαρμόζοντας τη νέα κανονιστική απόφαση για την κατάληψη και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα και επιχειρήσεις.

