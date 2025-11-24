Λουτράκι: Εκτός σχολικής αίθουσας η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ – Είχε αρνηθεί την αξιολόγηση

Εκτός σχολικής αίθουσας θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ η 55χρονη δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της ότι την θώπευσε σε σχολείο στο Λουτράκι.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ για το επεισόδιο με τον 6χρονο στο Λουτράκι η δασκάλα θα ασκεί διοικητικό έργο. Δεν θα διδάσκει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση και στα οποία έχει προκληθεί αναστάτωση μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Όπως αποκάλυψε στο Live News, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, η εκπαιδευτικός είχε αρνηθεί την αξιολόγηση.

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση», τόνισε ο γγ του υπουργείου Παιδείας.

«Η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί», επισήμανε.

«Την σκούντηξε για να της δείξει η ζωγραφιά του»

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 6χρονου που βρέθηκε στο επίκεντρο, λέει στο Live News:

«Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό, έχουμε μείνει όλοι άναυδοι. Δεν φτάσαμε ποτέ ως οικογένεια στο άκρο να απολυθεί η γυναίκα. Αυτό που ζητήσαμε είναι να μην έχει επαφή με παιδιά γενικά. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου το παιδί. Ζητήσαμε από την Πρωτοβάθμια να απομακρυνθεί από τα παιδιά, ώσπου να γίνει μία αξιολόγηση. Αυτό ζητήσαμε μόνο. Να πάει σε μία θέση γραφείου. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα. Από όσο μας περιέγραψε, τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε η κυρία και την σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Τώρα αν αυτό θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί συμβάν. Το βασικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να προστατεύσουμε όλοι τα παιδιά μας. Όποιος έχει παιδιά το αντιλαμβάνεται φαντάζομαι».

«Έχουμε στεναχωρηθεί πολύ, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο παιδί για κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι από πάνω από το παιδί να μην καταλάβει κάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το αν είναι έγκλημα ότι ένα παιδί πήγε να δείξει στη δασκάλα του τη ζωγραφιά του, το αντιλαμβάνεται καθένας. Έτυχε σε εμάς το λαχείο. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θα έκανε στη θέση μου. Αν έκανα φασαρία που με πήραν από το τμήμα για να με ειδοποιήσουν θα είχε επιπτώσεις στο παιδί και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Το μόνο μου μέλημα είναι να προστατεύσω το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήθελε να κάνει μήνυση στον 6χρονο

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι αστυνομικοί στο ΑΤ Λουτρακίου που προσήλθε η 55χρονη επιχείρησαν να την αποτρέψουν από το να καταγγείλει τον 6χρονο για θωπεία. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εκπαιδευτικός ήθελε να υποβάλει μήνυση στον 6χρονο.

«Αναγκάστηκε το Τμήμα και κατέγραψε το περιστατικό».

«Έχουν πληροφορηθεί οι αστυνομικοί ότι η συγκεκριμένη γυναίκα θα περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη», καταλήγει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.