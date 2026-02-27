Ελλάδα

Λουτράκι: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 17χρονου

Ο 19χρονος που επέζησε από τη συμπλοκή και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχει κατονομάσει τον άνθρωπο που έκανε την αιματηρή επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο νεαρός που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής
Κλαούντιο Σούμπασι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, δεν παραδόθηκε. Εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη.

Για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, είχαν γίνει νωρίτερα 10 προσαγωγές από τις αστυνομικές Αρχές. Από την αιματηρή συμπλοκή, που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/2/26) εκτός από τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από πολλαπλές μαχαιριές, έχει τραυματιστεί και ο 19χρονος φίλος του.

Με γνώμονα την κατάθεση του 19χρονου, οι αστυνομικοί βαδίζουν στις έρευνές τους, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει μέχρι τώρα, ένα τρίτο άτομο μαχαίρωσε τόσο τον ίδιο όσο και τον φίλο του στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

Δείτε εικόνες από τη μεταφορά του φερόμενου ως δράστη από το ΑΤ Λουτρακίου, στην Ασφάλεια Κορίνθου:

Ο τραυματισμένος νεαρός της συμπλοκής, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Σωτηρία», φέρεται να είπε ότι με το άτομο που έχει κατονομάσει ως δράστη είχε κάποιες διαφορές και έδωσαν ραντεβού να βρεθούν στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να τις λύσουν. Συγκεκριμένα, το ραντεβού δόθηκε με αφορμή μια ζημιά σε μια μοτοσικλέτα… Για το λόγο αυτό συναντήθηκαν ο φερόμενος ως δράστης και ο 19χρονος, ο οποίος είχε μαζί του και τον 17χρονο φίλο του.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, ο φερόμενος ως δράστης, με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ηλικίας 17 ετών, τους επιτέθηκε και τους μαχαίρωσε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυτός που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (27/2/26), με τις εξελίξεις για την υπόθεση να είναι ραγδαίες…

