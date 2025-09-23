«Μαφία της Κρήτης»: Δεσμεύτηκε η περιουσία του επισκόπου και των προφυλακισμένων αδερφών

Εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με την υπόθεση της αποκαλούμενης «μαφίας της Κρήτης» καθώς μετά από εντολή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, δεσμεύτηκε η περιουσία τόσο των δύο κατηγορούμενων που έχουν προφυλακιστεί όσο και του επισκόπου.

Ο επίσκοπος που κατηγορείται για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης, αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 26.09.2025, σε σχέση με την υπόθεση της έκτασης-φιλέτο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr που επικοινώνησε με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορούμενου κληρικού, ο τελευταίος, έκανε μία καυστική δήλωση σχετικά με την περιουσία που δεσμεύτηκε από τον εντολέα του.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο Διονύσης Βέρρας σχολίασε την απόφαση της Αρχής και είπε χαρακτηριστικά πως «Στο άκουσμα της απόφασης για την δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων εκδηλώθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης και μεγάλου κλαυθμού για τη δέσμευση των 600 ευρώ που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό και ήταν το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο σε επίπεδο κινητής και ακίνητης περιουσίας», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ένας άξιος ποιμένας πάμπτωχος αλλά πλούσιος πνευματικά, δεν έχει ανάγκη τα υλικά αγαθά».

Ο αρχιμανδρίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας και αφορά την γνωστή ιστορία της ακίνητης περιουσίας στην περιοχή του Σταυρού, έκταση που εκχωρήθηκε στα δύο αδέρφια που έχουν προφυλακιστεί με έγγραφες βεβαιώσεις που φέρονται να απέσπασαν από τον κληρικό με αθέμιτους και «ανίερους» τρόπους.

Η απόφαση της Αρχής, αφορά και τα δύο προφυλακισμένα αδέρφια με το ξενοδοχείο στην περιοχή του Σταυρού και βάσει αυτής δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, διαρκούσης της δικαστικής έρευνας.