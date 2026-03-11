Μάγδα Φύσσα: «Παύλο νικήσαμε» – Τα δάκρυα χαράς μετά την οριστική καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η Μάγδα Φύσσα το απόγευμα της Τετάρτης (11.03.2026) έξω από το Εφετείο, μετά την οριστική απόφαση και καταδίκη του ηγετικού πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, του δολοφόνου του γιου της, Παύλου Φύσσα, τον Γιώργο Ρουπακιά, και άλλων μελών του ναζιστικού μορφώματος.

«Παύλο νικήσαμε, Παύλο τους νίκησες. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω», είπε η Μάγδα Φύσσα, η γυναίκα που έγινε σύμβολο λόγω των αγώνων που έδινε για να δικαιωθεί η μνήμη του γιού της. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (11.03.2026) το δικαστήριο επέβαλε στη διευθυντήριο του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, ίδιες ποινές με αυτές που έλαβαν στον πρώτο βαθμό. Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος καταδικάστηκαν τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη.

Στη φυλακή επίσης οδηγήθηκε και η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια που καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε 5 χρόνια κάθειρξη.

Μετά το τέλος της δίκης, η Μάγδα Φύσσα βγήκε από την αίθουσα του δικαστηρίου με δάκρυα στα μάτια. Ήταν δάκρυα χαράς και δικαίωσης. Στη συνέχεια η ίδια αγκαλιάστηκε με τους δικηγόρους της.

Στα χέρια της, η Μάγδα Φύσσα κρατούσε ένα χαρτί που έγραφε: «Παύλο τα καταφέραμε! Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή! Τους ξεφτίλισες». Η ίδια μαζί με τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής φώναζε: «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί».

Αναλυτικά οι επιβληθείσες ποινές

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Ποπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Ήταν 18 Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο Παύλος Φύσσας, γνωστός και ως ως Killah P ή Dogo Argentino που ήταν Έλληνας αντιφασίστας και καλλιτέχνης της ραπ σκηνής, δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013, στο Κερατσίνι, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή.

Η δολοφονία αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα, οι ανακρίσεις ενέπλεξαν και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής και ήταν η αφορμή για περαιτέρω έρευνες για ποινικά αδικήματα και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στην οποία εμπλέκονται μέλη και ηγετικά στελέχη του κόμματος.

Στην εξέλιξη των ερευνών, μεταξύ των προφυλακισμένων συμπεριλήφθηκαν και βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Η υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Φύσσα συνεκδικάστηκε μαζί με άλλες υποθέσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020, κρίθηκε ένοχος ο Γιώργος Ρουπακιάς, μαζί με άλλα 15 ηγετικά και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής, η οποία χαρακτηρίστηκε ομόφωνα από το δικαστήριο εγκληματική οργάνωση.