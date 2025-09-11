Μαγνησία: 19χρονος κρατούσε όμηρο την 18χρονη πρώην σύντροφο του και την απειλούσε με κουζινομάχαιρο

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας προστίθεται στη λίστα με έναν 19χρονο από το Βελεστίνο της Μαγνησίας, ο οποίος κράτησε όμηρο τη 18χρονη σύντροφό του στο σπίτι του, την απείλησε με κουζινομάχαιρο λέγοντας πως θα τη σκοτώσει και της φώναζε «ψόφα».

Οι δύο νέοι, είχαν μια σχέση τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν γεμάτη με καβγάδες και χωρισμούς. Το βράδυ της Κυριακής ξανασυναντήθηκαν σε κοινή παρέα στη Μαγνησία και κατέληξαν στο σπίτι του 19χρονου. Εκεί ξέσπασε έντονος καβγάς, με αποτέλεσμα οι γείτονες να τους ακούσουν και να καλέσουν την Αστυνομία για ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το gegonota.news και τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος απειλούσε την κοπέλα με μαχαίρι, δεν την άφηνε να φύγει, της πήρε το κινητό τηλέφωνο, την έσπρωξε πάνω σε πόρτα και της φώναζε πως, αν τον χωρίσει, θα καταλήξει εκείνη «στο χώμα» και εκείνος στην φυλακή.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εισαγγελέα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Στην απολογία του έπεσε σε αντιφάσεις, ισχυριζόμενος αρχικά ότι ήθελε να τακτοποιήσει το μαχαίρι, κατόπιν ότι δεν ήθελε να υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στον πάγκο, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως το χρησιμοποίησε επειδή ήθελε να φάει.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, προειδοποιώντας τον να είναι πιο προσεκτικός με τα λεγόμενα και τις κινήσεις του την επόμενη φορά.