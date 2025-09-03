Μαγνησία: 78χρονος έκανε «βουτιά θανάτου» σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του στον Αλμυρό

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στον Αλμυρό Μαγνησίας, όταν ένας 78χρονος έπεσε μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του και έμεινε εκεί για δύο ώρες μέχρι να τον απεγκλωβίσουν. Όταν τον έβγαλαν διαπιστώθηκε ότι είχε σοβαρά τραύματα και εκείνος δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr ο 78χρονος που βρισκόταν στο σπίτι του στον Αλμυρό Μαγνησίας, βρισκόταν στο χείλος του πηγαδιού, όταν γλίστρησε και κατρακύλησε σε βάθος τουλάχιστον 15 μέτρων. Παρά τα τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, διατηρούσε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε με τους διασώστες, ενώ του κατέβασαν και συσκευή παροχής οξυγόνου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τον Βόλο, τον Δρυμών και την 8η ΕΜΑΚ είχαν φτάσει άμεσα στο σημείο, μαζί με δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό του Κέντρου Υγείας.

Η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο χώρος ήταν στενός. Μετά από δύο ώρες προσπάθειας οι άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να κατέβουν στο πηγάδι, να τον δέσουν με ειδικό εξοπλισμό και να τον φέρουν στην επιφάνεια.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ειδικών, ο ηλικιωμένος υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του.