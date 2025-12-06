Ελλάδα

Μαλακάσα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εν μέσω καταιγίδας και έπεσε σε λεωφορείο – Δείτε βίντεο

Στο βίντεο φαίνεται να γλιστρά και να περνά διαγώνια τις λωρίδες, πριν πέσει πάνω στις προστατευτικές μπάρες
Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05.12.2025) στη Μαλακάσα, την ώρα που η κακοκαιρία Byron χτύπαγε την περιοχή με καταρρακτώδεις βροχές.

Το τροχαίο έγινε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Μαλακάκασας. Βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, δείχνει τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου (πιθανόν λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου) και να περνά διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες.

Στο τέλος, έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια σε λεωφορείο.

Δείτε το βίντεο:

Για καλή τύχη του οδηγού του αυτοκινήτου και των υπόλοιπων οχημάτων, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

