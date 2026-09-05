Μάνδρα: Παραμένει στη ΜΕΘ ο 31χρονος που εισέβαλε στο ΑΤ με μαχαίρι – Ελεύθερος ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε

Δικογραφία για απόπειρα δολοφονίας, μεταξύ άλλων, σχηματίστηκε κατά του 31χρονου που την Παρασκευή (04.09.2026) εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, απειλώντας με μαχαίρι αστυνομικούς. Ο άνδρας παραμένει στη ΜΕΘ ενώ ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε και εν τέλει τον ακινητοποίησε, αφέθηκε ελεύθερος.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 31χρονος, κραδαίνοντας το μαχαίρι του, εισέβαλε στο ΑΤ Μάνδρας και ξεκίνησε να κινείται απειλητικά κατά των αστυνομικών. Λίγο πιο δίπλα βρίσκονταν και πολίτες που περίμεναν να εκδώσουν αστυνομική ταυτότητα. Τότε ο 31χρονος έσπασε τζαμαρία και με τα γυαλιά που έπεσαν απειλούσε και ούρλιαζε. Κατάφερε να τραυματίσει τον έναν από αυτούς.

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Αφού ο 31χρονος δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, δόκιμος τράβηξε το όπλο του και τον πυροβόλησε στην κοιλιά.

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων.



Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε εν τέλει ελεύθερο.

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Καταγγελίες για απειλή με αεροβόλο και ενδοοικογενειακή βία

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 31χρονος απασχολεί τις ελληνικές αρχές.

Αντιμετωπίζοντας ψυχολογικά προβλήματα, με την εισβολή του στο ΑΤ, θέλησε να πάρει εκδίκηση για την παλαιότερη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία.

Για εκείνο το περιστατικό είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Τον Απρίλιο του 2025 είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, γεγονός που οδήγησε στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή γείτονά του με αεροβόλο όπλο.

Παλαιότερα, το 2015, είχε συλληφθεί εκ νέου έπειτα από ενδοοικογενειακό επεισόδιο, όταν απείλησε με μαχαίρι τη σύντροφό του και τη μητέρα της στο σπίτι τους στις Αχαρνές, περιστατικό που οδήγησε τότε σε ακούσια ψυχιατρική εξέτασή του.