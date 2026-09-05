Ελλάδα

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή νεαρή που έπεσε από τη μηχανή της και την παρέσυρε διερχόμενο αυτοκίνητο

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Σταυρούπολη, κοντά στο πρώην εργοστάσιο ΑΓΝΟ
τροχαιο
Φωτο thestival.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (5/9/2026) στη δυτική Θεσσαλονίκη, αφού νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, η μηχανή που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα η νεαρή να πέσει στο οδόστρωμα.

Τότε, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα που ήταν πεσμένη κάτω με συνέπεια να την τραυματίσει θανάσιμα.

Το σημείο του τροχαίου

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Σταυρούπολη, κοντά στο πρώην εργοστάσιο ΑΓΝΟ.

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