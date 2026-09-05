Θανατηφόρο τροχαίο στη Νάξο: Νεκρός 67χρονος μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτό ένας 67χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στη Νάξο.

Σύμφωνα με την αστυνομία το τροχαίο έγινε στις 11 το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Μονής – Κεραμωτής της Νάξου όταν το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα.

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Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Δρυμαλίας.