Μάνδρα: «Πατέντα» με παράνομο καλώδιο ρεύματος και δίκτυο υδροδότησης σε οικισμό – Τα ξήλωσαν οι αρχές

Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ εντόπισαν και ξήλωσαν ένα καλώδιο 100 μέτρων συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητοδρόμου, καθώς και δίκτυο υδροδότησης 1,5 χλμ
Μια απίστευτη περίπτωση παράνομης υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σε σπίτια στη Μάνδρα, αποκάλυψε μέσω ειδικής επιχείρησης της αστυνομικής διεύθυνσης Δυτικής Αττικής.

Την υπόθεση αποκάλυψαν στελέχη της ΕΛΑΣ, έπειτα από ειδική επιχείρηση σε οικισμό της Μάνδρας το πρωί της Τετάρτης (19.11.2025). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ένα καλώδιο 100 μέτρων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και δίκτυο υδροδότησης με διάμετρο 1500 μέτρα.

Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ εντόπισαν και ξήλωσαν ένα καλώδιο 100 μέτρων, μέσω του οποίου ηλεκτροδοτούνταν παράνομα τα σπίτια κατοίκων Μάνδρας, που το είχαν συνδέσει με κολώνα φωτισμού σε αυτοκινητόδρομο.

Παράλληλα, έπειτα από ελέγχους, οι αρχές βρήκαν και παράνομο δίκτυο υδροδότησης 1,5 χιλιομέτρων στην ίδια περιοχή, μέσω του οποίου έκλεβαν νερό για τα σπίτια τους από δημοτική παροχή υδροδότησης.

Η ΕΛΑΣ εξασφάλισε βίντεο με το καλώδιο ηλεκτροδότησης που ξηλώθηκε αλλά και με το παράνομο δίκτυο παροχής νερού που εντοπίστηκε στην περιοχή της Μάνδρας.

Μάλιστα, το πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 113 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 8  άδειες ικανότητας οδήγησης.

