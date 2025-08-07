Μάνδρα: Στο Θριάσιο παραμένει ο 61χρονος που ξυλοκοπήθηκε από ληστές – «Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, με χτυπούσαν 40 λεπτά»

Τα όσα φρικιαστικά έζησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (06.08.2025), περιέγραψε ο 61χρονος φούρναρης που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ληστές, μέσα στην επιχείρηση στην οποία εργάζεται στη Μάνδρα.

Ο άτυχος άνδρας ο οποίος παραμένει νοσηλευμένος στο «Θριάσιο» μετά τον ξυλοδαρμό του, βρήκε τη δύναμη και μοιράστηκε με τον κόσμο τον εφιάλτη που πέρασε λόγω των αδίστακτων ληστών. Οι κουκουλοφόροι, μη μπορώντας να βρουν χρήματα στην επιχείρηση, τον οδήγησαν στη συνέχεια στο σπίτι που είναι επίσης στη Μάνδρα και αφού τον χτύπησαν άγρια, στη συνέχεια άρπαξαν ό,τι πολύτιμο βρήκαν μπροστά τους.

«Μου τρύπησαν έναν πνεύμονα και μου έβγαλαν τον ώμο. Με πατούσαν, με χτυπούσαν. Ήταν μέσα περίπου 40 λεπτά», είπε με δυσκολία ο 61χρονος φούρναρης, προσθέτοντας πως οι ληστές μιλούσαν ελληνικά και φαινόταν να γνώριζαν καλά τις κινήσεις του.

«Τα ανακάτεψαν όλα. Τους έδωσε ό,τι είχε. Δεν είχε κάτι άλλο, αλλά αυτοί δεν σταματούσαν. Τον χτυπούσαν με μανία, με θυμό», είχε δηλώσει συγκλονισμένη η υπάλληλος του καταστήματος στο Mega.

Ο άγριος ξυλοδαρμός έγινε λίγο πριν τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης, όταν ο φούρναρης βγήκε από την επιχείρηση στη Μάνδρα για να μαζέψει ξύλα. Τότε, οι κουκουλοφόροι οι οποίοι φαίνεται πως τον είχαν παρακολουθήσει, του επιτέθηκαν άγρια και στη συνέχεια τον παράτησαν αιμόφυρτο.

Ο άνδρας παραμένει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα χωρίς να συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής φαίνεται πως θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών καθώς οι αρχές προσπαθούν να βρουν τις κινήσεις τους πριν και μετά τον ξυλοδαρμό, αναφέρει η ΕΡΤ.