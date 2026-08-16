Μάνη: Εικόνες χάους από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας – Έπεσαν 140 τόνοι νερού, «ο δρόμος είχε γίνει μία θάλασσα», λέει κάτοικος

Το ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη Μάνη, προκάλεσε μεγάλες εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους, σπίτια και υποδομές της περιοχής, με τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί να θυμίζουν τις κακοκαιρίες του περασμένου χειμώνα. Κάτοικος της περιοχής μιλάει στο newsit.gr και παρομοιάζει τον χείμαρρο που περνούσε έξω από το σπίτι του με καταρράκτη.

Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός χτύπησε το αυτοκίνητό της.

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Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Οιτύλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλύπα, στα Κοκκάλα, στην Έξω Νύμφη, στη Λάγια και στο Πόρτο Κάγιο. Εκεί ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και περιουσίες, ενώ άνθρωποι βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, με την πλειονότητα να αφορά προβλήματα σε οδηγούς που εγκλωβίστηκαν λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, μεταφέροντας με ασφάλεια οδηγούς σε ασφαλή σημεία. Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, οι οδηγοί κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους όταν τα φαινόμενα άρχισαν να υποχωρούν.

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Η επόμενη ημέρα βρίσκει κατοίκους και επαγγελματίες να μετρούν τις πληγές τους, με τις εικόνες από την περιοχή να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Κάτοικος της Μάνης μίλησε στο newsit.gr, για την εφιαλτική μέρα που έζησε. «Όταν ξεκίνησε η βροχή ήμουν στο σπίτι μου και είδα το οδόστρωμα είχε γίνει μία θάλασσα, ένας χείμαρρος λες και υπήρχε καταρράκτης, τα νερά υπερέβησαν το οδόστρωμα και πλημμυρίσαμε. Στο διπλανό σπίτι τα νερά έσπασαν την πόρτα του σπιτιού», είπε ο μάρτυρας ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με την τεράστια καταστροφή όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr.

Καλά στην υγεία της η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό

Το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν όταν γυναίκα που τραυματίστηκε κεραυνό, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το χτύπημα του κεραυνού ήταν έμμεσο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των προβλημάτων που είχαν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, και κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου παρέμεινε για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις, ενώ εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα.