Μανώλης Μητσιάς: Είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί, έχω κάνει ταξίδια με φίλους

Λίγη ώρα μετά την πολύνεκρη τραγωδία στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο σπουδαίος ερμηνευτής, Μανώλης Μητσιάς, εξέφρασε τη λύπη του για αυτό που συνέβη, τονίζοντας ότι υποστηρίζει την ίδια ομάδα και έχει κάνει ανάλογα ταξίδια.

Ο Μανώλης Μητσιάς ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης (27.01.2026) στον καναπέ του «Στούντιο 4» και μίλησε για το μοιραίο δυστύχημα που στοίχησε τη ζωή σε 7 νέους ανθρώπους, ενώ ακόμα 2 οπαδοί του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και για τον χαμό του πατέρα του.

«Είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί. Είναι δύσκολη στιγμή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο σε σχέση με αυτά που ζουν οι συγγενείς των θυμάτων.

Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι έχει τύχει να ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ, κάνοντας ταξίδια σε άλλες πόλεις για να παρακολουθήσει κρίσιμους αγώνες.

«Βεβαίως, πολλές φορές έχω κάνει ταξίδια με φίλους, με παρέες, όπως αυτά που είδαμε τώρα, τα κάναμε κι εμείς σαν νέοι», είπε ακόμα.

Επίσης, ο Μανώλης Μητσιάς αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι καλλιτέχνες καλούνται να διασκεδάζουν το κοινό ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους και αναφέρθηκε με πόνο στον θάνατο του πατέρα του.

Έχω συνηθίσει να βγαίνω και να τραγουδάω και με βαριά καρδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να το κάνεις αναγκαστικά. Τα συναισθήματά σου να τα καταπατήσεις γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι μπορεί εσύ να υποφέρεις εκείνη τη στιγμή.

Μου έχει τύχει όταν πέθανε ο πατέρας μου. Είχε πρεμιέρα στα “Δειλινά” και με ενημέρωσαν από τη Θεσσαλονίκη ότι αύριο έχουμε κηδεία. Ήταν για μένα δύσκολο πράγμα, το έκανα όμως», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός καλλιτέχνης.

Παράλληλα ο Μανώλης Μητσιάς μίλησε και για την απόφασή του να αποσυρθεί από το τραγούδι.

«Θα αποσυρθώ, σίγουρα. Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο. Δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε, ας πούμε. Θα κάνω καμιά εμφάνιση πού και πού έτσι για να ξεδίνω. Αν κάποιος έχει τις ικανότητες ακόμη τις φωνητικές να τραγουδάει σωστά, να συνεχίσει.

Είναι σημαντικό κριτήριο. Να μην βγαίνεις να τραγουδάς και να σε λυπούνται από κάτω», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, ο Μανώλης Μητσιάς αποκάλυψε ότι ο Μάνος Χατζηδάκις τον βοήθησε να κόψει το τσιγάρο.

«Ο Μάνος Χατζηδάκις μου έκοψε το τσιγάρο. Εκείνος κάπνιζε οχτώ πακέτα την ημέρα, γι’ αυτό μου το ‘κοψε. Γιατί είχα πιάσει δουλειά, θυμάμαι δούλευα με την Άννα Βίσση. Λοιπόν και η Βίσση τηλεφώνησε στη γυναίκα μου νύχτα και της λέει “Ο Μανώλης βήχει πάρα πολύ από το τσιγάρο”. Μου λέει η γυναίκα μου “τι έπαθες, ρε παιδί μου;. Το τσιγάρο, κόψ’ το”. Λέω “πώς να το κόψω;”.

Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στον Χατζηδάκι, στου Φλόκα. Πάντα εκεί έπινε τον καφέ. Λέω “θέλω να κόψω το τσιγάρο, πώς μπορώ να το κόψω;. Φοβάμαι ότι η νικοτίνη θα με επηρεάσει και θα πάω να το κόψω”. “Σαχλαμάρες”, μου λέει ο Χατζηδάκις,”Τίποτα δεν είναι απ’ αυτά. Θα πάρεις ένα κομπολόι στο χέρι και θα πεις το κόβω. Αλλά θα το πιστέψεις θα ‘χεις το κομπολόι, τίποτα άλλο”. Κι αυτή ήταν η αιτία», δήλωσε ο Μανώλης Μητσιάς.