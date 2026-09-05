Μαραθώνας: Στον εισαγγελέα ο εγγονός και η κόρη που έκρυψε τα οστά της μητέρας της στο υπόγειο – Μυστήριο η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν σήμερα (5/9/2026) το πρωί η 68χρονη και ο γιος της, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης μητέρας της στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα.

Οι δύο συλληφθέντες την υπόθεσης του Μαραθώνα κρατούνται για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα στρέφεται και στην απάτη σε βάρος του δημοσίου που έκανε η 68χρονη, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί και η σύνταξή της φέρεται να καταβαλλόταν επί περίπου μία δεκαετία.

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Παράλληλα η ιατροδικαστική και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης.

Στην αποθήκη και τυλιγμένα με νάιλον τα οστά

Τα ανθρώπινα οστά της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής (4/9/2026) σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού, στην οδό Ιθάκης. Ήταν τυλιγμένα με νάιλον, χαρτιά και σεντόνια.

Στο σημείο κλήθηκε ειδικός ανθρωπολόγος, προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα και να διαπιστωθεί εάν ανήκουν πράγματι στην ηλικιωμένη, η οποία, εάν ζούσε σήμερα, θα ήταν περίπου 90 ετών.

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Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται επίσης να προσδιορίσουν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας. Μέχρι στιγμής, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Αρχικά είχε πει ότι ήταν θαμμένη στην αυλή

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η 68χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει πριν από περίπου δέκα χρόνια και ότι ο θάνατός της δεν δηλώθηκε, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττεται η σύνταξή της.

Η 68χρονη είχε πει αρχικά στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού. Γι’ αυτό συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και εκσκαφείς ερεύνησαν ολόκληρο τον κήπο, χωρίς όμως να εντοπίσουν κάποιο εύρημα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν στη συνέχεια στο εσωτερικό της κατοικίας και τα οστά βρέθηκαν τελικά στην υπόγεια αποθήκη.

Η κόρη της ηλικιωμένης υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω της προχωρημένης ηλικίας της. Ο εγγονός, από την πλευρά του, έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τι είχε συμβεί, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του δεν του αποκάλυπτε πού βρισκόταν η γιαγιά του.

«Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά», είπε η 68χρονη

Μιλώντας στο Live News, η γυναίκα μίλησε για την υπόθεση ισχυριζόμενη ότι η μητέρα της δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ότι κάποια στιγμή έπεσε.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια», είπε, ενώ στην συνέχεια παραδέχεται τι έκανε με τη σορό της μητέρας της: «Την έθαψα».

Η γυναίκα συνέχισε να υποστηρίζει ότι δεν θυμάται ακριβώς τι έγινε εκείνη τη μέρα, λέγοντας μάλιστα ότι και ο γιος της ήξερε. Όταν την ρώτησαν γιατί ήθελε τη σύνταξη της μητέρας της, απάντησε ότι δεν είχε δουλειά και χρειαζόταν την σύνταξη της μητέρας της που ήταν περίπου 1000 ευρώ, όπως είπε.

Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες η υπόθεση έφτασε στα χέρια της αστυνομίας, μετά την καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία είναι κόρη της 68χρονης και αδελφή του δεύτερου συλληφθέντα.

Η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια και εξέφρασε υποψίες για την τύχη της. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της ηλικιωμένης στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Από την έρευνα στα τραπεζικά στοιχεία προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο λογαριασμός της παρέμενε ενεργός και παρουσίαζε κινήσεις έως και τον Αύγουστο του 2026.