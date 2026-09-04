Μαραθώνας: Βρέθηκε η σορός της 90χρονης μέσα σε σεντόνια στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας

Στην αποθήκη του σπιτιού στον Μαραθώνα και όχι στην αυλή, και τυλιγμένη με σεντόνια, βρέθηκε σήμερα (04.09.2026) η σορός της 90χρονης η οποία είχε εξαφανιστεί τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια και η κόρη της φαίνεται να λάμβανε κανονικά τη σύνταξή της.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μαραθώνα μετά την καταγγελία της εγγονής της 90χρονης γυναίκας η οποία είχε αναφέρει πριν από 15 ημέρες ότι έχει να δει την γιαγιά της για περισσότερο από 10 χρόνια. Μάλιστα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι η 68χρονη μητέρα της μαζί με τον αδελφό της, είχαν θάψει την ηλικιωμένη γυναίκα με σκοπό να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

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Οι αστυνομικοί, αμέσως ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού και κάλεσαν για κατάθεση την 68χρονη γυναίκα και τον γιο της. Τότε, η κόρη της ηλικιωμένης ανέφερε ότι την είχε θάψει στην αυλή ενώ ο εγγονός είχε δηλώσει άγνοια.

Οι αστυνομικές αρχές μαζί με σκαφτικά μηχανήματα έφτασαν στην μονοκατοικία και άρχισαν να ψάχνουν στην αυλή της. Αφού έσκαψαν σχεδόν όλο τον χώρο, δεν βρήκαν οστά από τη σορό. Ωστόσο οι έρευνες δεν σταμάτησαν με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να ερευνούν και άλλους χώρους του σπιτιού.

Έτσι αργά το πρωί της Παρασκευής, κατάφεραν να εντοπίσουν οστά της ηλικιωμένης τυλιγμένα με σεντόνια, στην αποθήκη όπου βρίσκεται στο υπόγειο της μονοκατοικίας.

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Στο σημείο βρίσκεται ο εισαγγελέας και ο ιατροδικαστής ενώ αναμένεται να φτάσει και ανθρωπολόγος.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν προς πολλές κατευθύνσεις τις έρευνές του προκειμένου να κολλήσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της μυστηριώδης αυτής υπόθεσης.

Το πρώτο που θέλουν να διαπιστώσουν είναι οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αλλά και το γιατί δεν είχε δηλωθεί τόσα χρόνια ο θάνατος της γυναίκας. Μάλιστα, μετά την καταγγελία της εγγονής, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν οικονομικές διαφορές και κληρονομικά ζητήματα μεταξύ των μελών της οικογένειας και για αυτό να έγινε η καταγγελία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 68χρονη κόρη της 90χρονης λάμβανε κανονικά τη σύνταξη μέχρι τον περασμένο Αύγουστο, ενώ στην καταγγελία που είχε κάνει η εγγονή της είχε αναφέρει ότι «η μαμά μου την έθαψε μαζί με την βοήθεια του αδελφού μου».

Αν και η 68χρονη ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της, παραδεχόμενη δηλαδή έστω και με λανθασμένη πληροφορία ότι είχε προχωρήσει σε παράνομες ενέργειες, από την πλευρά του ο εγγονός της 90χρονης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει το παραμικρό που είχε κάνει η μητέρα του.